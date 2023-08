‘Feyenoord ziet optie wegvallen: Oussama Idrissi lijkt elders te tekenen’

Vrijdag, 11 augustus 2023 om 10:43 • Wessel Antes

Oussama Idrissi is onderweg naar Damac FC, zo melden diverse Saudische media. Ook 1908.nl bevestigt het nieuws over de 27-jarige buitenspeler van Sevilla, die volgens het medium nog altijd hoog op het lijstje staat bij Feyenoord. Idrissi ligt in Spanje nog tot medio 2025 vast, maar komt niet meer voor in de plannen van trainer José Luis Mendilibar. Arne Slot zag in Idrissi een welkome versterking richting het einde van de transferperiode, maar de Marokkaanse international lijkt aan de slag te gaan in de Saudi Pro League.

Idrissi speelde in het afgelopen jaar op huurbasis voor Feyenoord, waar hij in het kampioensjaar van de club tot 38 officiële wedstrijden kwam. Daarin was de buitenspeler goed voor zeven doelpunten en acht assists. Feyenoord hield de ontwikkelingen rondom Idrissi op de achtergrond nauwlettend in de gaten, daar de Rotterdammers een nieuwe huurperiode wel zien zitten. Idrissi gaat zijn carrière echter vervolgen bij Damac, waar hij voor vijf seizoenen gaat tekenen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Indien de lucratieve overstap zich daadwerkelijk voltrekt, komt er een einde aan Idrissi’s weinig succesvolle periode bij Sevilla. De negenvoudig international van Marokko staat sinds oktober 2020 onder contract bij de Spaanse club, toen hij voor 12 miljoen euro werd overgenomen van AZ. In totaal kwam Idrissi slechts zeventien keer in actie voor Sevilla. Scoren deed hij niet, al leverde hij wel drie assists. Tussendoor speelde Idrissi nog op huurbasis voor Ajax, Cádiz en dus Feyenoord.

Omdat Idrissi nog twee seizoenen onder contract staat bij Sevilla, lijkt het erop dat de club een transfersom gaat overhouden aan zijn vertrek. De Spanjaarden staan er financieel slecht voor, waardoor elke euro meetelt. Volgens Transfermarkt is Idrissi momenteel 5,5 miljoen euro waard. Wat Damac zal gaan betalen is nog onduidelijk. In Saudi-Arabië wordt Idrissi teamgenoot van Adam Maher, die sinds vorige zomer voor de club speelt. FC Utrecht hield destijds zo’n 1,8 miljoen euro over aan zijn vertrek.