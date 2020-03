Ten Hag voert voorafgaand aan FC Utrecht - Ajax verhitte discussie met Perez

Ajax ging afgelopen zondag in eigen stadion met 0-2 onderuit tegen AZ. Erik ten Hag beaamt voorafgaand aan de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen FC Utrecht dat het zijn ploeg tegen de Alkmaarders niet lukte om goed druk te zetten. Voorafgaand aan het duel in De Galgenwaard voert de oefenmeester van Ajax bij FOX Sports een discussie met analist Kenneth Perez, die zich afvraagt of Ten Hag niet iets moet veranderen aan zijn speelstijl.

“We hebben een paar teleurstellingen op rij, dat is altijd lastig. Maar het hoort bij de sport, daar moet je mee omgaan en een reactie geven. Ik heb natuurlijk gesproken met mijn aanvoerders, je moet bijsturen daar waar nodig. Ik heb Dusan (Tadic, red.) uitgenodigd voor een gesprek, zoals ik alle aanvoerders heb uitgenodigd. Soms doe ik dat met alle aanvoerders samen, soms doe ik het apart en soms met de hele groep. Deze week hebben we verschillende varianten gehad, wat het is helder dat we niet op het juiste spoor zitten. Dat is verklaarbaar, vanaf november waren er zes basisspelers niet bij”, zo begint Ten Hag zijn analyse.

Jan-Joost van Gangelen vraagt zich af wat er uit de gesprekken gekomen is. “We moeten terug naar de basis en vooral ook vasthouden aan de principes. Als je dat niet doet en je wil hoog drukzetten tegen een goede ploeg, heb je een probleem. We moeten vasthouden aan onze lijn. Natuurlijk moet je soms een nuance aanbrengen, maar dat moeten de jongens op het veld lezen. Dat is niet anders dan in november”, legt de oefenmeester uit. Het roept een vraag op bij Perez. “Als je zoals afgelopen zondag ziet dat het niet werkt om druk te zetten en je geeft zoveel ruimte weg aan de tegenstander, zeg je dan niet: ‘We gaan compacter spelen’? Want op dit moment werkt het niet.”

Ten Hag diep teleurgesteld: 'We missen vertrouwen'

“Dat leg ik net uit en je hebt helemaal gelijk, Kenneth. Die afspraak hebben we ook. Maar toen ik Daley (Blind, red.) en Joël (Veltman, red.) in het centrum had en Dusan en Hakim (Ziyech, red.) lekker in hun rol zaten op het veld, regelden ze dat vanzelf. Nu is er een ander centrum, Daley komt net terug en dan is dat toch wat anders. Ze hebben het niet gelezen afgelopen zondag”, reageert Ten Hag. Perez stelt dat er bij Ajax weinig veranderde in de tweede helft van het duel met AZ en dat er dus in de rust niks gecorrigeerd werd. “Het scoreverloop werkt ook niet echt in ons voordeel, want je moet een goal maken”, vervolgt de trainer van Ajax. “In de tweede helft hebben we een fase gehad dat de druk erop zat, dan moet ‘ie ook vallen. Dat gebeurt niet en je geeft veel ruimte weg, dan zit het ook niet mee. Dat verdient AZ ook.”

Perez zegt dat hij het gevoel dat het zondag wel 1-5 voor AZ had kunnen worden. “Dat gevoel had ik ook. Toen ik het terugkeek, waren er momenten dat we terug hadden kunnen komen. We hebben vijftien mogelijkheden gehad waaruit wat te halen viel. De kans voor Tagliafico kon ook een penalty zijn”, zegt Ten Hag. “Je gaat op dezelfde manier drukzetten tegen FC Utrecht? Dan moet iedereen mee”, zo haakt Perez in. Ten Hag: “Dat is altijd met drukzetten, Kenneth. Als niet iedereen meedoet, valt de druk weg en voetbalt de tegenstander er onderuit. Het is wel de kracht van ons team geweest. Dan moet je terug.”

“Ik wil wel een keer met hem gaan zitten, want hoe komt hij bij vijftien mogelijkheden?”, zegt Perez na het gesprek met Ten Hag. “In de rust vind ik het de opdracht van een trainer om het recht te zetten. Dan moet je vanaf de zijkant zeggen wat er moet gebeuren. In de tweede helft tegen AZ was niet beter dan de eerste helft.”