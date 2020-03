Ten Hag gunt middenvelder eerste basisplek in kalenderjaar 2020

Erik ten Hag heeft enkele wijzigingen doorgevoerd in zijn basisopstelling voor de bekerwedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax. Ten opzichte van de verloren competitiewedstrijd tegen AZ (0-2) maken Edson Álvarez en Jurgen Ekkelenkamp hun entree bij de Amsterdammers. Álvarez opereert centraal in de verdediging, terwijl Ekkelenkamp op het middenveld staat. Het halvefinaleduel in Stadion Galgenwaard begint woensdagavond om 20.45 uur.

Álvarez bleef de laatste drie officiële wedstrijden van Ajax negentig minuten op de bank zitten. Hij deed voor het laatst mee in de met 2-0 verloren Europa League-wedstrijd tegen Getafe van donderdag 20 februari. Ook toen koos Ten Hag ervoor om de Mexicaan centraal in de verdediging te posteren. Net als toen zal hij in Utrecht samen met Daley Blind het hart van de verdediging vormen. Perr Schuurs neemt daardoor plek op de bank, na zijn basisplaats tegen AZ.

De entree van Ekkelenkamp gaat ten koste van Carel Eiting. De negentienjarige jeugdexponent begint voor het eerst in het kalenderjaar 2020 vanaf de aftrap in een officieel duel: zijn laatste basisplek dateert van zondag 22 december, in de gewonnen Eredivisie-wedstrijd tegen ADO Den Haag (6-1). In dat duel scoorde hij eenmaal. Ajax verloor drie van de vier laatste duels en hoopt het tij te keren in de bekerontmoeting met Utrecht, de oude club van Ten Hag.

De thuisploeg kende ook geen optimale aanloop naar de wedstrijd tegen Ajax. Zondag verloor Utrecht met 2-1 van RKC Waalwijk, wat de eerste nederlaag van 2020 betekende voor de manschappen van John van den Brom. Ten opzichte van die wedstrijd maakt Sean Klaiber achterin zijn rentree: het duel in Waalwijk moest hij uitzitten wegens een schorsing. Zijn entree gaat ten koste van Urby Emanuelson. Utrecht speelt in een 4-4-2-formatie in tegenstelling tot de 4-3-3 die werd gehanteerd tegen RKC. Aanvallers Issah Abass en Kristoffer Peterson maken plek voor Joris van Overeem (middenveld) en Jean-Christophe Bahebeck (aanval).

Opstelling FC Utrecht: Zoet; Klaiber, Van der Maarel, Hoogma, Guwara; Van Overeem, Maher, Gustafson, Van de Streek; Kerk, Bahebeck

Opstelling Ajax: Onana; Dest, Álvarez, Blind, Tagliafico; Martínez, Van de Beek, Ekkelenkamp; Ziyech, Tadic, Promes