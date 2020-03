FIFA bepaalt: Ajax haalt ‘koopje’ Giovanni na complexe transfer

Ajax heeft Giovanni Manson Ribeiro gecontracteerd, zo meldt de club woensdagochtend via de officiële kanalen. De achttienjarige Braziliaanse speler is afkomstig van Santos. Hij heeft een contract getekend dat loopt van 1 februari 2020 tot en met de zomer van 2024. De aanvallende middenvelder zal in eerste instantie aansluiten bij Jong Ajax.

Op 25 februari maakte Ajax bekend zich tot de FIFA te hebben gewend om de transfer van Giovanni af te ronden. De overgang werd tegengehouden door Santos en de Braziliaanse voetbalbond. De FIFA heeft nu aan de KNVB en Ajax laten weten dat Giovanni met onmiddellijke ingang geregistreerd kan worden als contractspeler van de Amsterdammers.

"Het was een heel complexe transfer", laat Revien Kanhai van Forza Sports Group, die de deal namens de Braziliaanse zaakwaarnemer Bertolucci in Nederland begeleidde, weten aan De Telegraaf. Santos wilde de speler niet vrijgeven, omdat Ajax volgens de club in strijd met de FIFA-regels zou hebben gehandeld. "De FIFA heeft nu bepaald dit niet het geval is", aldus Kanhai.

Volgens de krant zag Giovanni Amsterdam als ideale stap op weg naar de Europese top. Onder meer Chelsea, Paris Saint-Germain en Arsenal wilden de speler ook graag inlijven, zo klinkt het. 'Ajax heeft zodoende een koopje en betaalt alleen de opleidingsvergoeding van circa vijfhonderdduizend euro. Giovanni zelf stond al wekenlang in de startblokken', aldus het dagblad.