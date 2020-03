Heitinga ‘ongelooflijk trots': ‘Met dit team wonnen we ook bij Barcelona’

Ajax Onder-19 bereikte dinsdagmiddag de kwartfinales van de Youth League door Atlético Madrid met strafschoppen te verslaan. Trainer John Heitinga zegt ‘ongelooflijk trots’ te zijn op zijn ploeg, die zich bij de laatste acht clubs in Europa voegde. In de kwartfinale neemt Ajax het op tegen de winnaar van de wedstrijd tussen Rode Ster Belgrado en FC Midtjylland.

Ajax nam het op De Toekomst op tegen een defensief Atlético Madrid. In negentig minuten werd er niet gescoord, waardoor strafschoppen zouden uitwijzen wie de volgende ronde zou bereiken. Heitinga voerde in blessuretijd een wissel door. Hij verving doelman Calvin Raatsie voor penaltykiller Daan Reiziger. Laatstgenoemde keerde drie strafschoppen en schoot zelf de beslissende raak. Algemeen directeur Edwin van der Sar was er na afloop als een van de eersten bij om de doelman te complimenteren en Heitinga kreeg de complimenten van directeur voetbalzaken Marc Overmars.

“Dit zijn ongelooflijk belangrijke wedstrijden voor deze jongens”, aldus Heitinga in gesprek met De Telegraaf. “Omdat Atletico een totaal ander strijdplan heeft dan we hier in Nederland tegenkomen. Ze wilden toeslaan uit de omschakeling.” De trainer kon dinsdag beschikken over spelers als Kenneth Taylor, Naci Ünüvar, Youri Regeer en Sontje Hansen, talenten die doorgaans bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie spelen. “Veel van de jongens trainen al structureel mee met betaald en spelen eigenlijk allemaal in Jong Ajax. Het elftal dat tegen Atlético aantrad, was gemiddeld 17,9 jaar, dus nog steeds heel jong. Met ditzelfde team hebben we ook in Barcelona bij de opening van het Johan Cruijff-stadion gespeeld. Daar wonnen we met 0-2 en met ontzettend goed voetbal.”

Het succes in de Youth League was meer dan welkom voor Heitinga. De trainer zag een groot deel van zijn selectie doorschuiven naar Jong Ajax, waardoor hij met jongere spelers moet spelen in de competitie. De resultaten zijn daardoor tegenvallend, al is dat in de jeugd van Ajax van ondergeschikt belang. “De individuele ontwikkeling staat centraal en dat gaat weleens ten koste van het resultaat. Dus er ligt een uitdaging”, aldus Heitinga.