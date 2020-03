Perez beantwoordt prangende vraag Van Basten over Feyenoord: ‘Héél lastig’

Marco van Basten sprak zaterdagavond in De Eretribune op FOX Sports zijn onbegrip uit over het feit dat Joshua Zirkzee in plaats van een club als Feyenoord voor Bayern München heeft gekozen. De oud-spits is van mening dat jonge Nederlandse spelers zich beter eerst in de Eredivisie zouden kunnen ontwikkelen, maar Kenneth Perez geeft Van Basten maandagavond in Voetbalpraat een weerwoord.

Zirkzee verruilde in 2017 de jeugdopleiding van Feyenoord voor die van Bayern München. "Wat ik me wel afvraag: deze jongen komt uit Schiedam. Waarom speelt hij niet voor Feyenoord?", zo zei Van Basten zaterdagavond. "Voor die jongen geldt ook dat je bij Feyenoord op jongere leeftijd veel meer kans hebt om ervaring op te doen. Daarna kun je altijd nog naar een club als Bayern München."

Perez dient Van Basten maandag van repliek, door te stellen dat het voor jonge spelers een lastige keuze is als een buitenlandse grootmacht aanklopt. Perez gebruikt daarbij als voorbeeld Vitesse-aanvaller Thomas Buitink, die op jonge leeftijd aanbiedingen van Chelsea en Manchester City liet lopen. "Wij veroordelen heel vaak die keuze om naar het buitenland te gaan. Thomas Buitink heeft er niet voor gekozen, terwijl hij de kans had op zijn vijftiende. En hij zegt dan: 'Ik had wel miljonair kunnen zijn, als ik daarvoor gekozen had.' Dat vind ik nogal wat, als je vijftien bent."

Volgens Perez is het begrijpelijk dat het grote geld aanlokkelijk is. "Dan kun je dus een vijfjarig contract of zo tekenen, en daarna ben je miljonair. Dat is best wel veel geld, toch? Dat soort keuzes moet dus een jong ventje met zijn familie maken. Wij zeggen vaak bij iemand die niet doorbreekt (bij een buitenlandse topclub, red.): 'Hoe kan dat ook, jij moet nog vijf jaar ergens anders spelen.' Dat is waarschijnlijk ook beter voor je ontwikkeling, alleen die keuze is wel héél lastig. En de vraag is nu: wordt hij nu op de 'normale' manier miljonair? Want hij speelt nu bij Vitesse."

De negentienjarige Buitink maakte in februari 2018 zijn debuut voor het eerste elftal van Vitesse. De aanvaller, die zowel in de punt van de aanval als op de vleugel uit de voeten kan, speelde tot dusver 41 Eredivisie-wedstrijden voor de Arnhemmers, waarin hij 7 keer scoorde.