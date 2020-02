Marco van Basten houdt fel betoog: ‘Waarom speelt hij niet voor Feyenoord?’

Joshua Zirkzee maakte zaterdagmiddag zijn basisdebuut voor Bayern München in de uitwedstrijd tegen TSG Hoffenheim. De achttienjarige Nederlander kreeg vanwege een blessure van Robert Lewandowski het vertrouwen in de punt van de aanval en stelde niet teleur: met onder meer een doelpunt droeg Zirkzee bij aan de 0-6 overwinning van der Rekordmeister. Zirkzee manifesteert zich zo steeds nadrukkelijker bij de Duitse topclub, maar toch had Marco van Basten de jongeling liever in Nederland zien voetballen.

Van Basten houdt zaterdagavond bij FOX Sports een vurig betoog waarin hij kritisch is op de Nederlandse clubs, maar ook talenten die op jonge leeftijd reeds opteren voor een vertrek naar het buitenland een spiegel voorhoudt. Zirkzee, geboren onder de rook van Rotterdam, speelde in de jeugdopleiding van ADO Den Haag en Feyenoord, alvorens hij bijna twee jaar geleden naar Bayern verkaste. Bij de koploper van de Bundesliga komt hij steeds vaker aan spelen toe: dit seizoen staat de teller op zes officiële optredens in de hoofdmacht, waarin hij goed was voor drie doelpunten.

Zirkzee maakte vanmiddag tegen Hoffenheim een goede indruk op Van Basten. "Hij kan goed voetballen. Hij heeft een goed inzicht en een goede techniek", begint de oud-topspits complimenteus. "Maar wat ik me wel afvraag: deze jongen komt uit Schiedam. Waarom speelt hij niet voor Feyenoord? Voor die jongen geldt ook dat je bij Feyenoord op jongere leeftijd veel meer kans hebt om ervaring op te doen. Daarna kun je altijd nog naar een club als Bayern München. Hij is een goede speler, maar je zou juist in de Nederlandse competitie tot je 20ste of 21ste wedstrijdervaring op kunnen doen. Daar heb je zoveel meer profijt van."



Van Basten relativeert het argument dat Zirkzee bij Bayern op hoog niveau traint met topspelers. "Trainen doen ze daar niet veel, want die jongens spelen natuurlijk twee keer per week een wedstrijd. Die trainingen stellen niet zoveel voor, hoor", verzekert de analist. Presentator Jan Joost van Gangelen merkt op dat het voor de Nederlandse clubs 'moeilijk is' om talenten als Zirkzee binnenboord te houden. "Het is moeilijk om zulke spelers binnenboord te houden vanwege het geld, maar deze jongens moeten niet voor het geld gaan. Deze jongens moeten voor minuten gaan", repliceert Van Basten redelijk fel.

Van Gangelen en ook Van Bastens collega-analist Hugo Borst wijzen de voormalige Oranje-bondscoach erop dat het voor sommige spelers vanwege hun sociale achtergrond moeilijk is om een lucratief buitenlands avontuur te weigeren. "Het is een sociaal verhaal, Marco. Het heeft vaak te maken met de ouders, de achtergronden, het geld..", somt Borst op. Van Basten: "Zij (de ouders, red.) moeten zich er helemaal niet mee bemoeien, bij wijze van spreken. Het gaat om die jongen en om de carrière van die jongen. Als hij veel ervaring opdoet, wordt zijn waarde ook hoger.

Marciano Vink, oud-speler van onder meer Ajax en PSV, zit ook aan tafel en weet naar eigen zeggen hoe jonge spelers redeneren wanneer ze de kans krijgen om in het buitenland aan de slag te gaan. "De jongens redeneren dat de opleiding die zij in het buitenland krijgen, minimaal net zo goed of veel beter is dan de opleiding die zij in Nederland zouden krijgen. Uiteindelijk gaan ze erheen en dromen ze ervan het eerste te halen. Mochten ze het eerste niet halen, dan kunnen ze alsnog naar een club als Feyenoord. Ik denk dat als hij morgen bij Feyenoord op de deur klopt met de vraag of ze hem willen huren, Feyenoord 'graag' zegt. En je weet ook niet hoe groot de kans is dat hij vanuit de jeugdteams van Feyenoord uiteindelijk het eerste had gehaald", aldus Vink.