Thomas Buitink krijgt vreselijk nieuws en keert pas in 2024 terug op de velden

Dinsdag, 9 mei 2023 om 13:14 • Guy Habets

Thomas Buitink heeft tijdens de wedstrijd tussen Fortuna Sittard en Vitesse (2-0) zijn voorste kruisband afgescheurd. Dat melden beide clubs via de officiële kanalen. Buitink, die door de Arnhemmers verhuurd wordt aan Fortuna en tegen zijn werkgever mocht invallen, kwam na een duel zeer ongelukkig neer en lijkt pas in 2024 weer zijn rentree te kunnen maken.

Voor een afgescheurde kruisband staat doorgaans acht tot tien maanden revalideren en dat zou betekenen dat Buitink pas weer in 2024 in actie kan komen. De aanvaller was zondagmiddag vijf minuten voor tijd ingevallen tegen Vitesse, de club die hem verhuurt, maar raakte al snel geblesseerd. Buitink moest per brancard van het veld en de situatie zag er toen dus al niet goed uit. Een onderzoek heeft bevestigd dat er sprake is van een ernstige blessure.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De spits uit Nijkerk vervulde een bijrol bij Vitesse en werd verhuurd aan Fortuna, waar hij ook geen eerste spits was. Dit seizoen kwam Buitink in 21 officiële wedstrijden in actie voor de Limburgers, voornamelijk als wisselspeler. Burak Yilmaz en Paul Gladon staan hoger in de pikorde dan de huurling en door deze nieuwe tegenslag lijkt het niet aannemelijk dat Fortuna de optie tot koop op Buitink, die het heeft bedongen tijdens de onderhandlingen met Vitesse, gaat lichten.

Buitink speelde in de jeugd bij Veensche Boys en werd daar in 2010 opgepikt door Vitesse. Voorafgaand aan het seizoen 2018/19 maakte de spits definitief de overstap naar het eerste elftal van de Arnhemmers, maar echt doorbreken in GelreDome is hem nog niet gegeven. In 2021 werd Buitink een half jaar verhuurd aan PEC Zwolle en nu speelt de 22-jarige aanvaller dus alweer bijna een seizoen op huurbasis voor Fortuna.