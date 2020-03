‘Niet zo gek dat hij genoemd wordt als eventuele opvolger van Tagliafico’

Ajax en AZ zijn momenteel de nummers een en twee van de Eredivisie en de twee rivalen treffen elkaar zondagavond in de Johan Cruijff ArenA voor een directe confrontatie. Beide ploegen hebben ook een linksback in de gelederen die een grote bijdrage levert aan het aanvalsspel en Tim de Cler zal tijdens de kraker met veel belangstelling kijken naar de verrichtingen van Nicolás Tagliafico en Owen Wijndal.

De Cler, die de jeugdopleiding van Ajax doorliep en ook vijf in Alkmaar onder contract stond, heeft een hoge pet op van Tagliafico: “Hij laat al een hele lange periode zien dat hij gewoon een hele betrouwbare, goede linksback is”, analyseert hij in gesprek met Voetbal International.

“Zeker vorig seizoen in de Champions League heeft hij hele goede wedstrijden gespeeld. Hij is net even een stapje verder dan Sergiño Dest”, verwijst De Cler naar Tagliafico’s ploeggenoot op de andere flank. “Tagliafico gaat aan het einde van het seizoen waarschijnlijk een stap maken.”

Als de Argentijn vertrekt moet Ajax op zoek naar een nieuwe linksback en Wijndal wordt genoemd als een van de kandidaten. Dit verbaast De Cler niet: “Wijndal doet het ontzettend goed, is jong en heeft heel veel toekomst. Het is niet zo gek dat hij genoemd wordt als eventuele opvolger van Tagliafico, dat is meer dan logisch.”