Ron Jans ziet 'hele interessante trainer' voor Ajax op eigen bodem

Ron Jans heeft Ajax zondagavond van kosteloos trainersadvies voorzien. De oefenmeester van FC Utrecht zou serieus overwegen Dave Vos naar voren te schuiven. Jans zag de Jong Ajax-trainer in het verleden een presentatie geven, en raakte daarbij zeer onder de indruk. "Hij is tot in detail bezig met alle facetten van het voetbal", aldus Jans bij NOS Studio Voetbal.

In het praatprogramma ging het zondagavond lang over de trainerszoektocht van Ajax. Het lijkt Francesco Farioli te gaan worden, die momenteel aan het roer staat bij OGC Nice.

Jans weet weinig van de Italiaan, maar kan wel meer over Vos vertellen. Want: "Ik heb een presentatie van hem gezien", vertelt Jans.

De ervaren trainer raakte daarin geïmponeerd door het holisme van Vos, die hij 'een hele interessante' noemt. "Hij is tot in detail bezig met alle facetten van het voetbal. Dus het aanvallen, het verdedigen, het daarop trainen en het individueel met mensen bezig zijn. Het is echt iemand die inhoudelijk ontzettend sterk is. En iemand die daar ook structuur aan kan geven."

Toch lijkt er 'slechts' een rol voor Vos als rechterhand van de hoofdtrainer in Ajax 1 weggelegd. Journalist Mike Verweij meldde vorige maand al dat de Amsterdammers het nog te vroeg vinden voor het hoofdtrainerschap. Ook een secundaire rol zou Vos echter goed passen, denkt Jans. "Als Farioli of wie dan ook zou komen, zou het mooi zijn dat hij zich daarin kan doorontwikkelen."

De 41-jarige Vos leidde het voorbije seizoen de beloften van Ajax, waarmee hij uiteindelijk de vijftiende plaats in de Keuken Kampioen Divisie behaalde. In 38 wedstrijden won hij 10 wedstrijden, speelde hij er evenveel gelijk en verloor hij 18 keer.

Daarvoor was Vos alleen nog werkzaam als assistent en hoofdcoach in de jeugd. Op een avontuur bij Rangers (assistent, november 2021-2022) en AZ (hoofdtrainer Onder 17, juli 2005- juni 2006) heugde dat allemaal bij Ajax.

