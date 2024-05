Groot beveiligingslek: grappenmaker weet spelersbus Man United binnen te sluipen

YouTube-grappenmaker Lizwani wist vorige week maandag na afloop van de 4-0 nederlaag bij Crystal Palace de spelersbus van Manchester United binnen te sluipen, zo meldt de Daily Mail. Crystal Palace is inmiddels een onderzoek gestart om te achterhalen hoe Lizwani de beveiliging kon omzeilen.

Het is zeker niet de eerste keer dat de YouTuber een soortgelijke grap uithaalt. In februari liep hij het podium op van de jaarlijkse BAFTA Awards met de cast en crew van Oppenheimer.

Hij stond in stilte achter hoofdrolspeler Cillian Murphy en producer Emma Thomas toen ze de prijs voor beste film in ontvangst namen. Op het moment dat de YouTuber het podium verliet, werd hij door de beveiliging in de kraag gevat.

Lizwani was de beveiliging van Crystal Palace eerder deze maand dus ook te slim af. Volgens de Daily Mail slaagde hij hierin door zich te hijsen in een trainingspak van Manchester United en een designertas bij zich te dragen.

De YouTuber stapte in en nam plaats in de spelersbus. Hij werd vervolgens opgemerkt door de beveiliging van Manchester United, die hem uit het voertuig escorteerde.

Het incident wordt door Crystal Palace gezien als een ernstige inbreuk op de veiligheid. De Premier League heeft al haar clubs gewaarschuwd om uit te kijken voor herhaling.

Crystal Palace heeft een eigen onderzoek ingesteld naar het incident. The Eagles geloven dat Lizwani zich verstopte in het gebied waar de spelersbus van Manchester United arriveerde voordat hij zijn grap uithaalde.

Serious security questions for Bafta after notorious YouTube prankster Lizwani sneaks on stage with the Oppenheimer cast pic.twitter.com/AiWsz0LQzM — NEWS BLOG (@mrichardp411) February 19, 2024

