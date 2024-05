Maker van eerste Almere City-goal ooit in Eredivisie stopt met profvoetbal

Danny Post (35) is bezig aan zijn laatste seizoen als profvoetballer. De Almere City-middenvelder vindt het na dit seizoen welletjes geweest, zo bevestigt hij tegenover De Telegraaf. Post zwaait in ieder geval af met een mooie verdienste op zijn naam. Hij maakte in zijn eerste – en tevens enige – Eredivisie-wedstrijd de eerste Almeerse treffer óóit op het hoogste niveau.

13 augustus 2023. Het eerste Eredivisie-affiche aller tijden voor Almere City, thuis tegen FC Twente in het eigen Yanmar Stadion.

De bezoekers stonden met 0-2 voor, toen trainer Alex Pastoor een speler bij zich riep. Die speler was Post, die zes minuten later geschiedenis zou schrijven.

Het artikel gaat verder onder de video Meer video's

De routinier zorgde met de 1-2 namelijk voor de eerste Eredivisie-treffer in de nog altijd prille geschiedenis van Almere City. Zijn bijdrage zou daarna ook niet meer verder oplopen.

Het betroffen namelijk Posts enige minuten dit seizoen, mede door pech met blessures. Een probleem dat al langer speelt, aldus de rechtspoot in gesprek met De Telegraaf.

"Ik stop ermee", is Post duidelijk tegenover de krant. "Ik heb er best lang over nagedacht, maar het is definitief. De laatste twee jaar heb ik alleen maar kleine pijntjes. Het is mooi geweest en ik kan terugkijken op een mooie loopbaan."

Die loopbaan leidde Post langs (het inmiddels ontbonden) HFC Haarlem, FC Groningen, SC Cambuur, FC Dordrecht en VVV-Venlo, waar hij de hoogtijdagen van zijn carrière beleefde. Post speelde bijna negen jaar voor de Limburgers, waarvan zeven jaar als aanvoerder. Tussen 2017 en 2021 kwam hij er tot 98 Eredivisie-wedstrijden, vier goals en twee assists. Een half seizoen later vertrok Post richting Flevoland.

Daarmee behaalde de middenvelder vorig seizoen promotie, en verzekerde het zich onlangs van een tweede jaar op het hoogste niveau. Post gaat dat tweede jaar dus niet meer meemaken. Hij hoopt in de laatste speelronde tegen NEC nog minuten te maken. Dat affiche staat voor komende zondag op de agenda, om 14.30 uur in het eigen Yanmar Stadion.

Altijd op de hoogte blijven van het belangrijkste voetbalnieuws? Word nu lid van het Voetbalzone WhatsApp-kanaal!

Alleen de meest recente reacties zijn getoond. Bekijk alleen recente reacties Bekijk alle reacties