Neres heeft hoge verwachtingen: ‘Daarom heeft Ajax hem gehaald’

Ajax verzekerde zich onlangs van de komst van Antony en de jonge aanvaller zal zich in de voorbereiding op het aankomende seizoen aansluiten bij zijn nieuwe werkgever. Het talent treedt met zijn transfer van São Paulo naar de Amsterdammers in de voetsporen van David Neres, die begin 2017 dezelfde weg bewandelde. Neres is inmiddels een gevestigde naam in de Johan Cruijff ArenA en hij heeft hoge verwachtingen van zijn net twintigjarige landgenoot.

“Als ik de kans heb, kijk ik wedstrijden van São Paulo en moedig ik hen aan. Ik weet dat hij een enorm getalenteerde speler is met veel kwaliteiten, dat is ook waarom Ajax hem binnen heeft gehaald”, vertelt Neres, die in het verleden niet zelf samenspeelde met Antony, in gesprek met Globo Esport.

“Hij kiest dezelfde route als ik en dit laat zien hoe goed de jeugdopleiding van São Paulo is. Ze maken spelers klaar voor het profvoetbal en daarna kan het snel gaan. Ik wens Antony alle succes en zal hem waar nodig helpen hier in Nederland”, sluit de bijna 23-jarige dribbelaar af. Neres speelde, hoewel hij niet zelf bij de onderhandelingen betrokken was, toch een belangrijke rol in de transfer van Antony.

Om de deal vlot te trekken spraken Ajax en São Paulo namelijk af dat de Brazilianen zeven miljoen euro incasseren voor de twintig procent aan transferrechten voor Neres die zij nog in handen hadden. Ajax betaalt verder een bedrag van 15,75 miljoen euro voor Antony, dat door middel van bonussen op kan lopen tot 21,75 miljoen.