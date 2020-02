Real Madrid - Barcelona: Messi wil clubicoon record afnemen in El Clásico

De overvolle voetbalzondag wordt afgesloten met de confrontatie tussen Real Madrid en Barcelona. Waar de Catalanen deze week niet wisten te winnen van Napoli in de Champions League (1-1), gingen de Madrilenen voor eigen publiek onderuit tegen Manchester City (1-2). In LaLiga staat de koppositie op het spel. Barça heeft de eerste plaats in handen, maar zal die in moeten leveren als er verloren wordt. Opta beschouwt voor op El Clásico, zondag vanaf 21.00 uur.

o Barcelona heeft in LaLiga vaker van Real Madrid gewonnen dan welke club dan ook (72 keer), terwijl Real Madrid de club is die Barcelona in de competitie vaker heeft verslagen dan ieder andere club (ook 72 keer).

o Real Madrid heeft niet van Barcelona gewonnen in de laatste zeven ontmoetingen in LaLiga: drie keer gelijk, vier keer verlies. Als ook zondag niet wordt gewonnen van de Catalanen, dan zet de Koninklijke in de competitie de slechtste serie neer in de geschiedenis van El Clásico.

o Barcelona heeft de laatste vier competitiewedstrijden tegen Real Madrid in het Santiago Bernabéu gewonnen. Geen enkele andere ploeg slaagde erin om deze prestatie te evenaren in de geschiedenis van LaLiga.

Juliano Belletti: 'Ik zal mijn eerste Clásico nooit meer vergeten'

o Na de nederlaag op bezoek bij Levente (1-0) kan Real Madrid onder leiding van Zinédine Zidane voor de tweede keer twee wedstrijden op rij verliezen. De eerste keer dat dit gebeurde onder leiding van de Franse trainer was in het seizoen 2018/19, toen de eerste twee wedstrijden van die jaargang verloren gingen.

o Barcelona heeft slechts één van de laatste vier uitwedstrijden in de competitie gewonnen (2-3 tegen Real Betis op 9 februari). In de laatste vier uitduels in LaLiga kreeg Barça telkens twee doelpunten tegen.

o Barcelona en Real Madrid hebben in aanloop naar de confrontatie van zondag evenveel wedstrijden in LaLiga gespeeld. Voor het eerst sinds december 1962 (1932 goals om 1930 goals) heeft Barcelona (6151) vaker gescoord dan de Madrilenen (6150).

o Lionel Messi (42) kan zondag de Barcelona-speler worden met de meeste optredens in El Clásico in alle competities. Als de Argentijn in actie komt, gaat hij Xavi Hernández voorbij (ook 42).

o Karim Benzema heeft namens Real Madrid 9 keer gescoord in 39 Clásico’s in alle competities. Zijn laatste goal in de ontmoeting met Barcelona dateert van augustus 2017 in de return van de Supercopa. Sindsdien kwam hij in zeven ontmoetingen met Barcelona in alle competities niet tot scoren, wat zijn slechtste serie in El Clásico betekent.

o Barcelona-trainer Quique Setién won in zijn trainersloopbaan slechts twee van de acht competitiewedstrijden tegen Real Madrid (twee keer gelijk, vier keer verlies). Echter, beide overwinningen werden geboekt tegen Zidane, waardoor hij de enige trainer is die twee keer van de Franse coach won in LaLiga.