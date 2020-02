Getafe-speler eist op Twitter respect na laatdunkend bericht van PSV-keepster

Getafe wist zich donderdagavond te kwalificeren voor de achtste finale van de Europa League door Ajax op 2-1 te houden. De Spanjaarden wonnen vorige week met 2-0, waardoor de volgende ronde een feit is. Getafe krijgt op social media veel kritiek vanwege hun spel en theater. Een tweet van Eli Sarasola, keepster bij PSV, valt echter volledig verkeerd bij Getafe-speler Vitorino Antunes.

Sarasola liet net als veel andere voetballiefhebbers in Nederland weten te balen van het spel van de Spaanse ploeg. "Getafe is geen voetbal, zonde", aldus de Spaanse keepster van PSV, die eerder ook actief was voor onder meer Ajax. Antunes, die zoals gebruikelijk dit seizoen niet bij de selectie van Getafe zat, reageert op Twitter als door een adder gebeten.

Ten Hag: 'Bijna onmogelijk om rustig te blijven tegen dit soort ploegen'

"Het vrouwenvoetbal is groeiende en als professional ben je altijd op zoek naar respect. Je moet leren om respect te tonen! Voetbal is meer dan de bal overspelen. Het is een spel van tactiek en strategie. Iedereen strijdt met de wapens die hij of zij tot zijn beschikking heeft", aldus de 32-jarige vleugelverdediger, die op Twitter met name door Spaanse volgers steun krijgt.

André Onana wilde na afloop in gesprek met Voetbal International geen kritiek uiten op het spel van Getafe. "Het maakt niet uit hoe je wint, want de geschiedenis onthoudt alleen maar de winnaars, niet hoe de verliezers hebben gespeeld. Of ik trots zou zijn als ik zou winnen zoals Getafe? Mijn vriend, luister: als je wint, moet je altijd trots zijn. Ja, ik weet wat de Ajax-filosofie is. Maar het draait om winnen."