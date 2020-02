Boulahrouz kraakt Guardiola en Hazard: ‘Daar heeft hij wel een handje van’

Josep Guardiola heeft enkele verrassingen in petto in de basisopstelling van Manchester City voor het eerste duel met Real Madrid in de achtste finales van de Champions League. De Spaanse manager houdt onder anderen Sergio Agüero en Raheem Sterling op de bank, al jarenlang twee vasten waarden in het elftal van City. Khalid Boulahrouz is vlak voor de aftrap kritisch op Guardiola en houdt de manager mede verantwoordelijk voor de Europees betrekkelijk povere prestaties van de Engelse club de laatste jaren.

Guardiola is bezig aan zijn vierde seizoen bij City, maar de ex-trainer van onder meer Barcelona wist the Citizens in de Champions League nooit voorbij de kwartfinales te loodsen. "City speelt onder Guardiola natuurlijk goed voetbal, maar waar ik Guardiola op betrap is dat hij vooral in de belangrijke fases toch wel rare beslissingen maakt qua opstellingen", zo zegt Boulahrouz bij Ziggo Sport. "Zo heb ik in het verleden een keer gezien dat hij als trainer van Barcelona tegen Real Madrid Dani Alves opeens als rechtsbuiten neerzette." Dani Alves was bij Barcelona normaal gewend om als rechtsback te spelen.

Boulahrouz voegt er wel aan toe dat City recentelijk ook ‘een beetje pech’ gehad heeft, waaronder vorig seizoen in het tweeluik met Tottenham Hotspur. De afwezigheid van Agüero vanavond verbaast de oud-verdediger. "Opvallend is natuurlijk dat Agüero op de bank wordt gehouden in plaats van Gabriel Jesus. Agüero is natuurlijk de man die de doelpunten moet maken, maar hij is de laatste tijd niet echt in vorm. Daarom mag Gabriel Jesus het vanavond doen. Sterling komt net terug van een hamstringblessure, dus ik denk dat het voor hem nog net te vroeg is", zegt Boulahrouz.

Aan de kant van Real Madrid ontbreekt Eden Hazard. De Belgische aanvaller raakte afgelopen weekeinde geblesseerd in de competitiewedstrijd tegen Levante en miste sinds zijn zomerse komst van Chelsea al negentien wedstrijden voor Real Madrid vanwege blessureleed. "Ik denk dat hij dat een beetje aan zichzelf te wijten heeft, gezien de manier waarop hij bij Real Madrid is binnengekomen, met veel overgewicht", is Boulahrouz ook kritisch op Hazard. "Dan loop je direct achter de feiten aan. Op zo’n niveau kun je niet presteren met overgewicht. Het is een persoonlijk iets. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Cristiano Ronaldo: die verschijnt overal waar hij komt topfit. Dit is de verantwoordelijkheid van Hazard zelf. Als je bij de topspelers wil horen, dan moet je er ook voor zorgen dat je fit aan het seizoen begint. Hij heeft er wel een handje van om snel aan te komen. Dit vind ik een beetje jammer voor een speler als Hazard."