‘We lijden onder je, Lionel Messi, we zien echt af onder je’

Lionel Messi speelde zaterdag een hoofdrol in het LaLiga-duel tussen Barcelona en Eibar (5-0). De aanvaller nam liefst vier doelpunten voor zijn rekening en bouwt zodoende verder aan zijn indrukwekkende statistieken. Hoewel hij al ruim een maand niet in LaLiga had gescoord, was hij in 2020 al goed voor acht treffers en zeven assists in alle competities. “Als Messi zijn dag heeft, kun je weinig doen', verzuchtte Cote, de directe tegenstander van Mess. “Hij is de beste voetballer van de wereld. Verliezen is nooit leuk, maar we zitten nu eenmaal niet op zijn niveau.”

“We lijden onder je, we zien echt af onder je, we moeten je verwerken”, liet Eibar zaterdag in een tweet weten. “En er zit niets anders op dan op te staan en je te applaudisseren.” De tweet van de Baskische club kan op veel waardering rekenen. Op het moment van schrijven staat de teller op ruim 141.000 likes en 36.000 retweets.

De publicatie van Eibar is gegrond, daar Messi tegen de Basken steevast tekeergaat. In het seizoen 2017/18, in een 6-1 zege op 19 september 2017, kwam hij ook vier keer tot scoren. Na elf onderlinge duels tussen Barcelona en Eibar in LaLiga staat de teller van de Argentijn al op liefst twintig doelpunten: tweemaal een kwartet aan goals, acht dubbelslagen en vier enkele treffers.

“Hij weet wanneer hij rust moet pakken en wanneer hij moet toeslaan”, reageerde Eibar-trainer José Luis Mendilibar na afloop. “Tot aan het eerste doelpunt had hij de bal weinig geraakt. En de ballen die hij raakte, waren om veel pijn te doen. Het meest rare is dat hij heel veel op doel heeft geschoten en ‘maar’ vier keer heeft gescoord. Hij bewijst zich elke week. Wellicht gaan er dingen veranderen als je Messi een ander shirt laat aandoen.”

Collega Quique Setién loofde eveneens de prestatie van Messi. “Dit doet hij al veertien à vijftien jaar en dit zal hij blijven doen”, gaf de trainer van Barcelona aan. “Messi is een garantie voor welk team en welke trainer dan ook. Hij staat er altijd, vandaag (zaterdag, red.) met doelpunten, een andere dag met assists. Daarom is hij de beste ter wereld. Een luxe voor ons.”