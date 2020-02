Zidane spreekt steun uit voor Ramos en hoopt op koerswijziging Real Madrid

Sergio Ramos heeft als speler van Real Madrid en als international van Spanje alle mogelijke prijzen gewonnen. De honger van de geroutineerde verdediger is echter nog niet gestild, want de inmiddels 33-jarige Spanjaard wil als dispensatiespeler deelnemen aan de Olympische Spelen in Tokio van deze zomer. Trainer Zinédine Zidane zal hem wat dat betreft geen strobreed in de weg leggen.

Ramos doet met Spanje in juni eerst nog mee aan het EK, waardoor hij een enorm drukke zomer tegemoet gaat. Zidane voorziet echter geen problemen voor zijn aanvoerder. "Als Sergio graag naar de Olympische Spelen wil gaan, dan heeft hij mijn volledige steun. Voor je land uitkomen is altijd heel speciaal. Het is geweldig dat Sergio naar Japan wil afreizen om zijn land te vertegenwoordigen", zo vertelt de coach op het persmoment in aanloop naar het treffen met Levante van zaterdag.

Dat Ramos met Spanje wil deelnemen aan het Olympische voetbaltoernooi is al enige tijd bekend. Het boegbeeld van Real gaf in oktober van vorig jaar al blijk van zijn ambities op dat vlak. "Het is een evenement waar niemand ‘nee’ tegen zal zeggen. We gaan zien wat er gebeurt. Ik word altijd zeer emotioneel als ik het shirt van Spanje aantrek."

Het contract van Ramos loopt af in 2021. Zidane zou graag zien dat de routinier er nog minstens twee seizoenen aan vastplakt, ondanks het feit dat Real spelers van boven de 32 jaar contracten van maximaal een seizoen aanbiedt. "Ik zie zelf het probleem niet zo. Ik wil Sergio zo lang mogelijk bij mij en bij het elftal houden." Een reservebeurt tegen Levante zaterdag zit er dan ook niet in, ondanks de Champions League-kraker tegen Manchester City van vier dagen later. "Hij is onze aanvoerder en leider. Ik zie hem niet graag op de bank zitten."