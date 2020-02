Getafe - Ajax: blessures, schorsingen en vermoedelijke opstellingen

Ajax hervat het Europese seizoen donderdag in de Europa League met een uitwedstrijd tegen Getafe. Nadat vorig seizoen op een haar na de Champions League-finale werd misgelopen, was het voor de Amsterdammers een tegenvaller dat deze jaargang de groepfase van het miljardenbal niet werd overleefd. Dankzij het vorige seizoen wordt Ajax nu gezien als een van de kanshebbers voor de eindzege in de Europa League, maar gezien het sterke deelnemersveld wordt het loodzwaar voor het team van Erik ten Hag om aan die hoge verwachting te voldoen. Het bereiken van de achtste finales wordt al moeilijk genoeg, aangezien Getafe een bijzonder pittige tegenstander is.

Met twaalf punten uit zes wedstrijden plaatste Getafe zich als nummer twee voor de knock-outfase van de Europa League. FC Basel eindigde bovenaan, terwijl Getafe het Russische Krasnodar en Turkse Trabzonspor onder zich hield. Europees voetbal was een beloning voor een goed seizoen in LaLiga, waarin Getafe vorig seizoen op de vijfde plaats eindigde. Het team uit Madrid kwam net twee punten tekort voor Champions League-voetbal. Waar Getafe vorig seizoen al verbaasde, is dit seizoen vooralsnog nog beter. Het team van trainer José Bordalás heeft zich ontwikkeld tot een heuse vechtmachine en met de succesvolle speelstijl is de derde plaats in de Spaanse competitie ingenomen.

Waar vanuit Nederland met veel respect wordt gekeken naar Getafe, zo kijkt de club uit Spanje met veel respect naar de Amsterdammers. In het vorige Champions League-seizoen heeft Ajax een geweldige indruk achtergelaten en dat is niemand bij Getafe vergeten. Bordalás legt de favorietenrol dan ook neer bij Ajax. "Getafe is voor mij altijd de favoriet. Nee, dat is een grapje! We hebben een fantastisch seizoen, maar het moge duidelijk zijn dat Ajax de favoriet is. Vorig seizoen stonden ze nog in de halve finale van de Champions League”, aldus de trainer, geciteerd door Voetbal International. “Ik denk dat alle voetbalfans wel weten hoe Ajax speelt. Ze hebben heel veel aanvallende mogelijkheden en het combinatievoetbal is ze op het lijf geschreven. We gaan het donderdag heel erg zwaar krijgen."

Ten Hag: 'Tegenstanders moeten zich altijd aanpassen aan Ajax'

Afgelopen weekend maakte Getafe nog een goede indruk op bezoek bij Barcelona. In het Camp Nou werd met 2-1 verloren. Ten Hag zegt niet bang te zijn voor de nummer drie van Spanje. “In Europa moet je altijd goed zijn om een goed resultaat te halen, dat is een inkoppertje”, zei hij woensdag op de persconferentie. Hij weet dat zijn ploeg niet in topvorm verkeert. “Onze speelwijze en principes zijn heel duidelijk, en er komen bepaalde spelers terug. Dus ik denk dat we vooruit aan het gaan zijn, dat er progressie in zit. Als we dit kunnen voortzetten, dan kunnen we richting het voorjaar inderdaad naar onze topvorm groeien. En nú moeten we in de positie zien te komen om dan - in het voorjaar - prijzen te winnen.”

Ajax kan een fel Getafe verwachten, dat de duels niet uit de weg gaat. Hoe de Eredivisie-club moet omgaan met het ruwe spel van de Spanjaarden? “Soms is er ook een ander middel nodig, zoals de lange bal. Het gaat erom dat je herkent wanneer dat moet, of wanneer je er juist onderuit moet proberen te voetballen. Slim spelen wordt gevraagd, zo niet geëist. Gemeen spelen? Ja, soms moet je inderdaad gemeen spelen. Maar je moet vooral je hoofd erbij houden”, aldus Ten Hag.

Schorsingen en blessures

Voor Ajax is de schorsing van André Onana een forse streep door de rekening. De Kameroense keeper is een van de sterkhouders in het team van Ten Hag. Doordat hij in de groepsfase van de Champions League drie gele kaarten ontving moet hij de uitwedstrijd in het Coliseum Alfonso Pérez aan zich voorbij laten gaan. Volgende week donderdag bij de return in de Johan Cruijff ArenA mag Onana wel weer plaatsnemen tussen de palen. Noussair Mazraoui liep maandag bij Jong Ajax tegen NAC Breda een blessure op aan zijn enkel en is er niet bij in Spanje. Ook de langdurig geblesseerde David Neres is niet beschikbaar. Bij Ajax moeten Lisandro Martínez, Dusan Tadic en Nicolás Tagliafico op hun tellen passen, want bij een gele kaart missen zij de volgende Europa League-wedstrijd. Dat geldt ook voor de geblesseerde Quincy Promes. Aan de kant van Getafe is geen enkele speler geschorst, maar staan Faycal Fajr, Robert Kenedy en Ángel Rodríguez op scherp.

Vermoedelijke opstellingen

Aan de kant van Ajax wordt Onana vervangen door Bruno Varela. De Portugese doelman maakte vorige week tegen Jong FC Utrecht (7-2 verlies) een belabberde indruk, maar dat is voor Ten Hag geen reden om voor een andere doelman te kiezen. “Ik heb daar met hem over gesproken. Dat optreden was niet goed. Dat weet hij zelf ook, dat hoefde ik hem niet te vertellen. Maar ik weet ook dat hij vele malen beter kan”, aldus Ten Hag, die niet wilde zeggen of Daley Blind en Hakim Ziyech vanuit de basis gaan starten. Het Algemeen Dagblad rekent erop dat de twee sterkhouders gewoon aan de aftrap verschijnen. Dusan Tadic neemt volgens de krant de spitspositie weer in, terwijl Ziyech vanaf rechts gaat starten. Het middenveld wordt gevormd door Carel Eiting, Donny van de Beek en Lisandro Martínez.

De vermoedelijke Ajax-opstelling volgens het Algemeen Dagblad

Vermoedelijke opstelling Getafe: Soria; Damian, Djene, Etxeita, Olivera; Nyom, Arambarri, Maksimovic, Cucurella; Mata, Molina

Vermoedelijke opstelling Ajax: Varela; Dest, Álvarez, Blind, Tagliafico; Eiting, Van de Beek, Martínez; Ziyech, Tadic, Babel

Statistieken Getafe - Ajax

o Getafe nam het in Europees verband slechts een keer op tegen een Nederlandse club. In de eerste ronde van de UEFA Cup in het seizoen 2007/08 werd FC Twente over twee duels verslagen op basis van uitdoelpunten: 1-0 thuis, 3-2 in Enschede.

o Ajax heeft zijn laatste twee uitwedstrijden tegen Spaanse tegenstanders gewonnen: 4-1 tegen Real Madrid en 3-0 tegen Valencia. Dat is een beter resultaat dan de voorgaande elf uitwedstrijden in Spanje: een keer winst, drie keer gelijk en zevenmaal verlies.

o Getafe heeft vijf van de laatste zeven thuiswedstrijden in alle Europese competities gewonnen (twee keer gelijk). Het duel met Ajax wordt het eerste optreden voor Getafe in de knock-outfase van een Europees toernooi sinds het seizoen 2007/08 in de UEFA Cup.

o Inclusief de kwalificatieduels is Ajax al veertien Europese uitwedstrijden op rij ongeslagen (zeven keer winst, zeven keer gelijk). Alleen tussen 1994 en 1997 had de club een langere ongeslagen status in Europese uitduels: toen 15 wedstrijden.

o Quincy Promes was vier keer trefzeker in zijn vijf groepswedstrijden in de Champions League dit seizoen. De Oranje-international kwam in alle zeventien Europese wedstrijden voor Sevilla en Spartak Moskou gecombineerd niet verder dan drie goals.

Live-uitzending en aanvang

De wedstrijd tussen Getafe en Ajax in de Europa League begint donderdag om 18.55 uur. De wedstrijd wordt live uitgezonden door zowel RTL 7 als FOX Sports. Op RTL7 begint de voorbeschouwing om 18.00 uur. De voorbeschouwing bij FOX Sports op kanaal 2 begint al om 17.30 uur.