‘Juventus wendt zich bij mislopen Paul Pogba tot Bayern München’

Juventus droomt nog altijd van een terugkeer van Paul Pogba. Doordat Manchester United een torenhoge transfersom verlangt voor de Fransman is men er in Turijn niet van overtuigd dat het lukt om de wereldkampioen aankomende zomer in te lijven en dus wordt er gekeken naar alternatieven. La Vecchia Signora meldt zich in dat geval mogelijk bij Bayern München, zo weet Tuttosport woensdag te melden.

Volgens de Turijnse sportkrant is Thiago Alcántara serieus in beeld als alternatief voor Pogba. Juventus is al langer gecharmeerd van de international van Spanje en deed in het verleden ook al eens een poging om hem in te lijven. De huidige koploper van de Serie A stelde Bayern, met wie het een uitstekende relatie onderhoudt, in de afgelopen maanden zelfs voor om Emre Can, plus een geldbedrag, te ruilen voor Thiago.

Aangezien Can inmiddels speler van Borussia Dortmund is, kan deze constructie niet opnieuw van stal gehaald worden. Juventus heeft er desondanks goede hoop in dat de middenvelder aankomende zomer haalbaar is. Thiago zou na zeven jaar bij der Rekordmeister toe zijn aan een nieuwe uitdaging en hij beschikt bovendien over een tot medio 2021 doorlopend contract, waardoor hij nog maar ruim een jaar vastligt in München.

Wat verder in het voordeel spreekt van Thiago, is dat hij veel goedkoper zal zijn dan Pogba. De ex-speler van Barcelona wordt overigens waarschijnlijk niet de enige versterking voor het middenrif, als hij inderdaad naar Turijn komt. Juventus wil naast een middenvelder van naam ook een talent voor de toekomst binnenhalen en Sandro Tonali van Brescia staat momenteel bovenaan de lijst. Naast de Italiaan is ook Olympique Lyon-middenvelder Houssem Aouar een van de kandidaten.