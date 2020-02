Liverpool vecht zich helemaal stuk en moet aan de bak bij return

Liverpool heeft het eerste duel met Atlético Madrid in de achtste finale van de Champions League verloren. In het Wanda Metropolitano had de ploeg van Diego Simeone voldoende aan een snelle openingstreffer: 1-0. Na de bliksemstart van de thuisploeg ging Liverpool naarstig op zoek naar de gelijkmaker, maar de formatie van Jürgen Klopp bleek onmachtig. Op 11 maart volgt de return tussen de twee topclubs op Anfield.

Atlético Madrid kende in eigen huis een bliksemstart en kon na vier minuten spelen al een voorsprong gaan verdedigen. Bij een corner kwam de bal via de voet van Fabinho op gelukkige wijze terecht bij Saúl Ñíguez. De middenvelder van Atlético twijfelde geen moment, was doelman Alisson Becker net te slim af en rondde in de lange hoek af: 1-0. Na de openingstreffer deed de thuisploeg wat iedereen had verwacht, namelijk diep inzakken en zeer weinig ruimtes weggeven aan de aanvallers van Liverpool.

De bezoekers konden zeer moeizaam een gaatje vinden in de defensie van Atlético, terwijl de thuisploeg af en toe gevaarlijk leek in de counter. Álvaro Morata had in de eerste helft een grote kans om de voorsprong te verdubbelen na een slippertje van Virgil van Dijk, maar de spits vond Alisson in zijn weg. Aan de andere kant van het veld kwam Liverpool niet verder dan wat spelenprikjes. Mohamed Salah had de beste mogelijkheid, maar de poging van de Egyptenaar trof geen doel.

Ook na de onderbreking was Liverpool op zoek naar ruimtes in de verdediging van Atlético, maar het eenrichtingsverkeer leverde weinig op. Salah had met een kopkans de 1-1 kunnen maken, maar de aanvaller mikte naast. Later had Jordan Henderson de kans op de gelijkmaker, maar de middenvelder had het vizier niet op scherp staan. Atlético vocht met man en macht om de overwinning uit het vuur te slepen en dit lukte uiteindelijk ook, waardoor Liverpool in de return aan de bak moet.