Tottenham kondigt noodzakelijke operatie Heung-Min Son aan

Tottenham Hotspur moet het de komende weken doen zonder Heung-Min Son doen. De Zuid-Koreaanse aanvaller liep afgelopen zondag een breuk op in zijn arm en een operatie is noodzakelijk, zo meldt de Engelse topclub. Son gaat nog deze week onder het mes en the Spurs verwachten hem wekenlang kwijt te zijn.

Son maakte zondag in blessuretijd nog de winnende treffer in de uitwedstrijd van Tottenham tegen Aston Villa (2-3). Naar nu blijkt is de aanvaller niet ongeschonden uit het duel op Villa Park gekomen. Een botsing met Ezri Konsa ligt ten grondslag aan de problemen voor Son. Het is een flinke tegenvaller voor manager José Mourinho in aanloop naar het Champions League-duel met RB Leipzig van woensdag en de competitiewedstrijd tegen Chelsea van aankomend weekeinde.

"Na de operatie gaat onze medische staf kijken naar de invulling van het hersteltraject van Son. De verwachting is dat hij verschillende weken uit de roulatie is", meldt Tottenham in het medisch bulletin op de clubsite. Son kampte in 2017 met een soortgelijke blessure en was destijds twee maanden niet inzetbaar voor de Noord-Londense club.

Mocht de herstelperiode wederom twee maanden duren, dan mist Son in het slechtste geval tien wedstrijden van Tottenham. Zeven duels in de Premier League, beide confrontaties met RB Leipzig in het miljardenbal en de ontmoeting met Norwich City in de achtste finale van de FA Cup. Mourinho kan ook al niet beschikken over Harry Kane, die vanwege een hamstringblessure voorlopig langs de kant blijft. Moussa Sissoko is wegens een knieoperatie tot april niet beschikbaar.