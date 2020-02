Mario Been: ‘Dat vind ik vreemd voor een aankoop van vier miljoen euro’

Steven Berghuis en Róbert Bozeník zijn de twee meest besproken spelers van Feyenoord na de moeizame 3-4 overwinning op PEC Zwolle. Eerstgenoemde was goed voor een assist en twee doelpunten, terwijl invaller Bozeník enkele minuten voor tijd de eindstand bepaalde. "Ik ben enorm blij, want dit was een moeilijke wedstrijd voor ons", reageert Bozeník na zijn tweede optreden voor Feyenoord in gesprek met FOX Sports.

Na balverlies van Pelle Clement op het middenveld kon Orkun Kökcü de bal overnemen. Hij vond Bozeník, die vanaf de rand van het strafschopgebied zijn geluk beproefde. Via de voet van Bram van Polen zeilde de bal over doelman Michael Zetterer heen. De ontlading was enorm bij Bozeník, die in zijn wedstrijdinterview na afloop zijn glimlach niet kan bedwingen. "Ik probeerde een lobje, maar de bal werd licht aangeraakt. Het is uiteindelijk niet zo belangrijk, het gaat om de overwinning. Voor mij is het een onvergetelijk moment", beaamt de twintigjarige Bozeník, die volgens ploeggenoot Berghuis 'goed inviel'.

"Hij was steeds aanspeelbaar, hij was aan het jagen en bracht energie in onze ploeg", somt Berghuis op. "Het is leuk om te zien dat hij de 3-4 maakt." Trainer Dick Advocaat is het daarmee eens. "We hoopten dat hij hem zou maken en hij doet het. Het elftal bleef tot het einde knokken om de winnende goal te maken. Het is geweldig voor die jongen." Berghuis zelf krijgt in de studio van FOX Sports echter ook de nodige complimenten. De aanvoerder bereidde voor de pauze de 2-1 van Leroy Fer voor met een afgemeten voorzet vanaf de rechterflank; na de pauze scoorde hij met een hoge zwabberbal en met een schot in de kleine ruimte via de binnenkant van de paal.

"Het is toch onbegrijpelijk dat Berghuis er niet aan te pas is gekomen bij Watford, als je ziet hoe hij nu de voortrekkersrol op zich neemt?", vraagt analist Kenneh Perez zich openlijk af. "Nu zou hij er niet eens aan denken om naar Watford te gaan." Mario Been is eveneens diep onder de indruk van de clubtopscorer van Feyenoord, die dit seizoen al dertien keer scoorde. "Het gevoel waarmee hij een bal trapt, en hoe hij momenten ziet... Als je Berghuis naar zijn linkerbeen laat draaien, dan is elk moment gevaarlijk. Alles begint bij hem. En hij kan met zijn linkerbeen uitvoeren wat hij voor zich ziet. Hij is ongelooflijk belangrijk voor dit Feyenoord."

In de studio wordt ook de opstelling van Feyenoord besproken. Bij de Rotterdammers haakte Nicolai Jörgensen verrassenderwijs af met fysieke klachten. Toch koos Advocaat ervoor om Bozeník aanvankelijk op de bank te houden. Hij stelde Berghuis op de rechterflank op, koos voor Luis Sinisterra als centrumspits en posteerde Sam Larsson op rechts. Sinisterra liep in de eerste helft een blessure op na een botsing en bleef in de pauze achter in de kleedkamer. Daardoor maakte de van MSK Zilina overgekomen Bozeník alsnog zijn opwachting.

Been vindt het verrassend dat Advocaat er niet voor koos om de winteraanwinst op te stellen. "Dat vind ik vreemd voor een aankoop van vier miljoen euro", geeft hij aan. De transfersom van Bozeník lag volgens het Algemeen Dagblad tussen de vier en vijf miljoen euro. "Als je eerste spits uitvalt, dan kies je voor nummer twee. Dick is echter een coach die terugvalt op dingen die hij eerder heeft gedaan, dus koos hij voor Sam Larsson en Luis Sinisterra." Het is nog maar de vraag of Sinisterra in de volgende wedstrijd inzetbaar is; via de officiële clubkanalen stelt Advocaat dat zijn blessure er niet goed uitziet.