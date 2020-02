‘Mini Mourinho’ wees Real Madrid af: ‘Waar ga je dan vanaf daar naartoe?’

De voetbalwereld lijkt aan de voeten van Julian Nagelsmann te liggen. De huidige manager van RB Leipzig wordt alom geroemd om zijn trainerscapaciteiten en geeft in een exclusief interview met The Independent aan dat Real Madrid in de zomer van 2018 bij hem aanklopte. "Ik was in het begin verrast, heb het afgewogen, maar ik voelde me er niet comfortabel bij om daarheen te gaan", onthult Nagelsmann.

In het seizoen 2017/18 leidde Nagelsmann zijn toenmalige club TSG Hoffenheim naar een knappe derde plaats in de Bundesliga, waarmee hij de interesse van Real Madrid wekte. Nagelsmann ontving een telefoontje van José Ángel Sánchez, de algemeen directeur van De Koninklijke, die op dat moment op zoek was naar een vervanger van Zinédine Zidane. Intussen is Zidane overigens weer terug is als oefenmeester van Real.

Nagelsmann legt uit dat het geen makkelijk besluit was om Real Madrid af te wijzen. "Het is normaal dat als Real Madrid belt, je daarover nadenkt", zegt de Duitser. "Maar ik wil mezelf verbeteren. Als je naar Real Madrid gaat, is er geen tijd meer om je te ontwikkelen. Je kunt geen betere manager worden, je moet al de beste zijn. Ik ben nu niet de beste, maar ik wil dat natuurlijk graag worden in de toekomst. Als je naar Real Madrid of Barcelona gaat, krijg je geen tijd van de fans, de media en de clubleiding om te groeien."

Niet alleen de grootsheid van Real Madrid zat een overgang voor de pas 32-jarige Nagelsmann, die zijn spelerscarrière vanwege een kruisbandblessure vroegtijdig moest beëindigen, in de weg. "De taal is heel belangrijk voor me. Ik wil communiceren, ik ben heel expressief naar mijn spelers toe. Ik spreek nog geen Spaans, ik kan nog net 'hola, que tal' zeggen. Real Madrid is waarschijnlijk de grootste stap die je kan zetten, maar ik dacht bij mezelf: dan word je 31 en ga je naar Real, en waar ga je dan vanaf daar naartoe?"

In november vorig jaar werd Nagelsmann benaderd door Tottenham Hotspur, dat net Mauricio Pochettino had ontslagen. Uiteindelijk haalden the Spurs José Mourinho binnen, waarover Nagelsmann een anekdote vertelt. "Zes jaar geleden noemde Tim Wiese (voormalig doelman, red.) me 'Mini Mourinho'. Ik was nieuw als assistent-coach bij Hoffenheim, een jonge kerel en wilde graag alles leren. Mourinho en ik hebben niet dezelfde filosofie, maar het is geen ramp om met hem geassocieerd te worden. Hij heeft 25 prijzen gewonnen en is een van de grootste namen in het voetbal."

Nagelsmann stuit met RB Leipzig in de achtste finale van de Champions League saillant genoeg op het Tottenham van Mourinho. "José heeft ervaring met elke situatie. Hij heeft zoveel knockout-wedstrijden meegemaakt en weet in elke situatie wat hij moet doen. Ik heb in Europees verband nog nooit een knockout-duel gespeeld, behalve dan in de Champions League-kwalificatie tegen Liverpool (met Hoffenheim in 2018, red.). Het is totaal nieuw voor me en totaal anders dan het managen van Bundesliga-wedstrijden", zo stelt Nagelsmann zich bescheiden op.