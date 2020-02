Ronaldo redt Juventus en De Ligt na belabberd optreden in San Siro

Juventus heeft zichzelf donderdagavond op de valreep een goede uitgangspositie verschaft in de halve finale van de Coppa Italia. La Vecchia Signora speelde een zwakke wedstrijd op bezoek bij AC Milan en leek verdiend te gaan verliezen, maar een penalty van Cristiano Ronaldo redde de meubelen: 1-1. Ook Matthijs de Ligt, die allesbehalve zijn beste duel speelde, kan daardoor opgelucht ademhalen.

AC Milan toonde direct zijn aanvallende intenties en werd al in de tweede minuut dreigend met een afstandsschot van Franck Kessié, dat net naast ging. Even later probeerde Zlatan Ibrahimovic het met een mislukte hakbal, terwijl een harde knal van rechtsback Davide Calabria op de vuisten van Juventus-doelman Gianluigi Buffon stuitte.

Het was zeker niet de eerste helft van Matthijs de Ligt. De twintigjarige Nederlander werd eerst gedold door Ante Rebic en leidde in de 27ste minuut met een ziekenhuisbal op een gevaarlijke positie een dreigende situatie voor Milan in. Ibrahimovic bereikte de vrije Rebic, maar zijn lage schot kon relatief makkelijk gepakt worden door Buffon. Juventus stelde daar vrijwel niets tegenover, op een harde poging van Juan Cuadrado in de 36ste minuut na. Gianluigi Donnarumma onderscheidde zich met een snelle reflex in de verre hoek en zorgde ervoor dat beide ploegen bij 0-0 gingen rusten.

Milan bleef ook na rust de bovenliggende partij en zag Buffon in de 47ste minuut knap redding brengen op een schot van dichtbij van Rebic. Het aanvallend totaal onmachtige Juventus kon niet voorkomen dat de bal in de 61ste minuut alsnog in het eigen net belandde. Een voorzet van Samu Castillejo ging nipt voorbij aan de springende Ibrahimovic (en De Ligt), waarna Rebic de neergedaalde bal tegen de touwen schoot.

Aan de andere kant claimde Cuadrado een penalty na een hand in het gezicht van diezelfde Rebic, maar de scheidsrechter vond het te licht. Juventus leek geholpen te worden door AC Milan-verdediger Theo Hernández, die na een domme charge op Paulo Dybala kon gaan douchen met twee keer geel. Het numerieke overtal zorgde er weliswaar voor dat Juventus meer initiatief kreeg, maar la Vecchia Signora wist nauwelijks iets te creëren. Toch kwamen de bezoekers uit Turijn terug in de wedstrijd: in 91ste minuut kwam de bal na een fraaie halve omhaal van Ronaldo op de arm bij Calabria, waarna de Portugees zelf met een penalty de eindstand op 1-1 bepaalde.