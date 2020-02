‘Er zaten echt mooie clubs tussen, maar voor Ajax was het onbespreekbaar’

Perr Schuurs baalde afgelopen weekeinde waarschijnlijk flink van de afgelasting van de uitwedstrijd van Ajax tegen FC Utrecht. De centrumverdediger had normaal gesproken een basisplaats gehad bij de koploper in de Eredivisie, als vervanger van de langdurig geblesseerde Joël Veltman. Schuurs lijkt het vertrouwen te hebben van trainer Erik ten Hag, al was de mandekker in de afgelopen transferperiode dicht bij een verhuurperiode elders.

"Natuurlijk is er gesproken over een verhuur in de afgelopen window", erkent Schuurs in een interview met Voetbal International. "Het had ook gekund. Er waren mooie Eredivisie-clubs en zelfs clubs uit het buitenland. Welke? Dat kan ik niet zeggen, maar er zaten echt mooie clubs tussen. Maar voor Ajax was het onbespreekbaar." Schuurs is niet ontevreden over de beslissing van de clubleiding om hem in Amsterdam te houden. "Ik voel namelijk dat ik heel dicht tegen de basis aan zit. Dat merk ik door gesprekken en de trainingen."

Justin Kluivert: 'De stap naar het buitenland wordt vaak onderschat'

"Ajax heeft vertrouwen in me en het zegt ook iets dat er genoeg clubs interesse in mij hebben", vervolgt Schuurs, die in de Johan Cruijff ArenA vastligt tot medio 2022. "Het betekent dat ik goed bezig ben. Ik heb me dit seizoen bewezen in de wedstrijden dat het moest. Door de blessure van Joël kan dit zomaar het moment zijn dat ik er moet staan. Dat is dé kans die ik dan moet pakken." Schuurs kwam in anderhalf jaar tijd tot 17 duels in de hoofdmacht van Ajax, tegenover 31 optredens namens Jong Ajax.

Schuurs krijgt vaak te horen dat hij meedogenlozer moet worden. De jonge stopper verwijst in dat kader naar enkele collega’s in de defensie van Ajax. "Joël en Daley (Blind, red.) hebben het ook niet van nature in zich, terwijl ze wel iedere week fantastisch spelen." Schuurs heeft er nog een concurrent bij in de persoon van Edson Álvarez, die door Ten Hag steeds meer wordt gezien als centrale verdediger. "Hij is net als Lisandro Martínez een felle speler, fysiek sterk in de duels. Maar ik heb heel veel vertrouwen in mezelf. Ik weet wat ik kan en ik ga nu alleen nog maar voor de eerste plek. En ik weet dat ze bij Ajax ook altijd een goede voetballer centraal in de verdediging nodig hebben."