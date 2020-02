‘Wout Brama komt dit seizoen niet meer in actie voor FC Twente’

Wout Brama komt dit seizoen niet meer in actie voor FC Twente, zo schrijft TC Tubantia. Volgens het regionale dagblad valt dit op te maken uit de gesprekken die een aantal supporters dinsdagavond in Hengelo hebben gevoerd met de technische staf en aanvoerder Xandro Schenk. Volgens de staf is de middenvelder ‘irritant voor de ploeg, en ondermijnend bezig geweest naar de trainers, de ploeg en medespelers’ en zorgt hij voor wrijving.

“Dat de jongens geen vertrouwen hebben komt mede door Wout Brama. Hij beïnvloedt spelers en heeft een slechte invloed in de kleedkamer”, zo wordt een van de trainers geciteerd door de krant, zonder daarbij een naam te noemen. Hoofdtrainer Gonzalo Garcia, die zijn ploeg dinsdagavond met 2-0 zag verliezen bij FC Emmen, mengde zich nauwelijks in het gesprek dat ruim een halfuur duurde en waarbij de volledige technische staf betrokken was. Behalve Garcia spraken ook de assistenten Sander Boschker, Peter Niemeyer, Dennis van der Rhee met de fans, die de spelersbus opwachtten na de nederlaag in Emmen.

De supporters waren boos over de tegenvallende resulaten van dit seizoen, met de nederlaag in Emmen als druppel die de emmer deed overlopen. Tijdens het onderhoud tussen de fans en de staf kwam behalve de inzet van de spelers ook de strategie en keuzes van de trainer aan bod. De delegatie van Twente vindt dat de fans de kritisch zijn en stelden dat de achterban meer achter het elftal moeten gaan staan. “Opvallend is verder dat de delegatie van FC Twente weinig zelfkritisch is en veel dingen buiten zichzelf legt”, zo schrijft TC Tubantia.

De Twente-supporters balen van de situatie van Brama. De ervaren middenvelder werd sinds de winterstop niet meer opgenomen in de wedstrijdselectie. Bovendien maken de fans zich zorgen over het slechte voetbal en de strijd tegen degradatie. De Tukkers zijn terug te vinden op de veertiende plaats in de Eredivisie. De komende weken wachten wedstrijden tegen AZ, FC Utrecht, Vitesse en Ajax.