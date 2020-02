Liefdesverdriet en flaters kunnen Ajax-transfer inluiden: ‘Hij ziet enorm af’

In 2018 brak Chelsea vol overtuiging het wereldrecord. De topclub besloot tachtig miljoen euro te betalen aan Athletic Club voor Kepa Arrizabalaga, waarmee hij de duurste doelman aller tijden werd. De Spanjaard werd meteen de eerste keus op Stamford Bridge, maar ruim anderhalf jaar later ziet het leven van de keeper er een stuk somberder uit. Frank Lampard heeft besloten de tegenvallende Kepa op de bank te posteren, terwijl de sluitpost ook nog eens zou kampen met liefdesverdriet. De ontwikkelingen in Londen zouden gevolgen kunnen hebben voor Ajax, dat mogelijk transferdoelwit André Onana naar Engeland ziet verkassen.

Door Tim Siekman

"We bewonderen zijn talent al langere tijd en we zijn erg blij met zijn komst", zo liet Chelsea-directeur Marina Granovskaia in augustus 2018 weten na de komst van Kepa, die tot medio 2025 tekende. De doelman werd bij the Blues meteen gezien als dé opvolger van Thibaut Courtois, die jarenlang het doel van Chelsea had verdedigd en diezelfde zomer voor circa 35 miljoen euro naar Real Madrid vertrok. "Hij heeft zijn fantastische kwaliteiten en consistentie al gedemonstreerd en zal een belangrijk onderdeel zijn van de successen die Chelsea in de komende jaren zal vieren", vervolgde Granovskaia over Kepa. "Zijn contract voor de lange termijn weerspiegelt het vertrouwen dat wij in hem hebben. We kijken met een enorm gevoel van optimisme uit naar de komende seizoenen."

Kepa had in Spanje al een flinke reputatie opgebouwd. Via de jeugdopleiding van Athletic Club en verschillende huurperiodes mocht de Bask vanaf het seizoen 2016/17 zich bewijzen onder de lat bij los Leones. In november 2017 volgde zijn debuut in de nationale ploeg van Spanje, waarvoor hij inmiddels tien duels heeft gespeeld. In januari 2018 gold Kepa als een van de grootste keeperstalenten ter wereld, met diverse grootmachten die interesse hadden, zoals Real Madrid. Athletic Club handelde kordaat en legde Kepa tot medio 2025 vast, met een afkoopclausule van tachtig miljoen euro. In de daaropvolgende seizoenshelft bleef hij indruk maken, waardoor Chelsea in de zomer besloot toe te slaan in het San Mamés door de clausule te lichten. Niet Alisson Becker van Liverpool met circa 73 miljoen, maar Kepa met 80 miljoen was voortaan de duurste keeper op aarde.

'Kepa vernederde Sarri'

Kepa ging op Stamford Bridge samenwerken met Maurizio Sarri, die was overgekomen van Napoli. De doelman en manager konden het goed met elkaar vinden, ondanks de soms teleurstellende resultaten dat seizoen. De samenwerking verliep voor de buitenwacht vlekkeloos, tot 24 februari 2019, bij de finale van de League Cup tegen Manchester City (0-0). Het duel liep uit op strafschoppen en Sarri wilde Kepa wisselen voor Willy Caballero. De coach dacht dat Kepa niet helemaal fit meer was door enkele blessurebehandelingen gedurende de wedstrijd, maar de Spanjaard was van mening dat hij moest blijven staan en weigerde medewerking. Een bizar tafereel op Wembley volgde, waarbij Kepa het haantjesgevecht met een furieuze Sarri wist te winnen. Kepa bleef staan, maar kon in de strafschoppenserie niet voorkomen dat Manchester City de beker won: 3-4.

Sarri gaf na afloop aan dat hij Kepa niet wilde wisselen omdat Caballero beter is in het keren van penalty's, maar omdat hij dacht dat zijn doelman niet meer verder kon. "Het was een misverstand. Ik begreep dat de keeper kramp had en de strafschoppenserie niet meer kon keepen. Maar hij bleek geen kramp te hebben en kon daarom blijven staan", aldus de coach, wiens uitleg toch vraagtekens opriep. De Italiaan was immers minutenlang woest op Kepa. Sarri liep zelfs even de spelerstunnel in. "Ik moest even afkoelen", aldus Sarri. "Kepa begreep dat ik hem wilde wisselen vanwege een fysieke klacht, maar hij gaf aan nergens last van te hebben. Hij had gelijk. Ik kreeg het pas door toen de dokter zich weer aan de zijlijn meldde. Ik heb met Kepa gesproken om duidelijkheid te krijgen en weet nu hoe het zit."

Sarri kreeg nadien van de Engelse media de volle laag. 'Bij de pupillen zou Kepa door de scheidsrechter of zijn moeder van het veld zijn gesleurd. Bij Chelsea bleef hij staan', aldus The Guardian. 'Kepa vernederde Sarri', stelde The Times. 'Als iemand bevestiging wilde van hoe de hiërarchie is bij Chelsea, dan werd hier helder dat de spelers denken machtiger te zijn dan de trainer.' Sarri mocht tegen de verwachting in aanblijven en maakte het seizoen af. Kepa kreeg wel een lichte straf na het 'misverstand': de doelman werd gepasseerd voor het competitieduel met Tottenham Hotspur. "Het is een boodschap aan de selectie. We zijn een groep, niet 25 individuen", aldus Sarri, die daarna weer het vertrouwen uitsprak in Kepa. Met de doelman onder de lat wist men onder meer de finale van Europa League tegen Arsenal te winnen: 4-1.

'Kepa moet verbeteren'

Onder Lampard veranderde in eerste instantie niets. Net als zijn voorganger besloot de clublegende Kepa onder de lat te posteren en Caballero als ervaren man achter de hand te houden. Lampard moest na ruim een halfjaar echter concluderen dat Kepa niet meer de beste optie was. De Spanjaard schutterde bij tijd en wijle en was vaak verantwoordelijk voor tegendoelpunten. Dat Kepa van alle Premier League-doelmannen met meer dan tien duels dit seizoen met afstand het laagste reddingspercentage heeft, slechts 57 procent, spreekt boekdelen. Lampard besloot de duurste keeper ter wereld op 1 februari bij de wedstrijd tegen Leicester City te passeren.

"Ik moet iedere dag keuzes maken. Geen enkele beslissing is makkelijk", liet Lampard optekenen na het 2-2 gelijkspel tegen the Foxes. "Als het om de doelman gaat, moet je daar nog iets langer over nadenken. Zeker als het je nummer één zou moeten zijn. Kepa weet dat hij fouten heeft gemaakt en ons overwinningen heeft gekost. Hij moet verbeteren. Willy traint goed en maakt een goede indruk", aldus Lampard, die niet wilde aangeven of Kepa de komende weken op de bank zal zitten. De huidige nummer vier van de Premier League geniet nu nog even van een korte winterstop. Komende maandag wacht het eerstvolgende duel met Manchester United, waarna de wedstrijden tegen Tottenham Hotspur, Bayern München (Champions League), Bournemouth, Liverpool (FA Cup) en Everton elkaar in rap tempo opvolgen.

Brad Friedel denkt dat Chelsea zich komende zomer gaat roeren op de transfermarkt. "Ik weet zeker dat ze elders gaan zoeken voor een andere doelman", zegt de oud-doelman van onder meer Blackburn Rovers, Aston Villa en Tottenham Hotspur in gesprek met Bonuscodebets. "Dat betekent niet dat er geen kansen meer voor Kepa zullen zijn. Misschien moet hij blijven en vechten voor zijn plek. Het moeilijke aan het leven van een keeper is dat er maar eentje speelt. Kepa lijkt veel talent te hebben, maar je weet nooit hoe mensen reageren bij tegenslagen. Het punt is: iedere keeper bij een topclub, of het nou de eerste, tweede of derde doelman is, heeft talent. Wat je onderscheidt, is de mentaliteit. Hoe je omgaat met tegenslagen. Misschien heeft dat wel zijn tol geëist bij hem", speculeert de Amerikaan.

Liefdesverdriet

Diverse keepers werden al gelinkt aan een zomerse overstap naar Chelsea, zoals André Onana. De doelman van Ajax staat volgens zowel Goal als de Daily Mail prominent op het lijstje van the Blues. Beide media gaven aan dat Onana dolgraag naar de Premier League verkast en dat hij Chelsea een uitstekende bestemming vindt. Lampard zou bovendien een voorkeur hebben voor spelers die hij zelf in actie heeft gezien, in plaats van spelers die gescout zijn, en dat geldt voor Onana, tegenover wie hij stond in de Champions League. De komst van bijvoorbeeld Onana, Nick Pope (Burnley) of Mike Maignan (Lille OSC) zou een volgende klap betekenen voor Kepa, die het volgens verschillende media al zwaar heeft in Londen. Volgens de Spaanse krant El Mundo vormt liefdesverdriet de basis van het dramatische seizoen van Kepa.

De doelman zag zijn relatie met Andrea Perez, met wie hij negen jaar lief en leed deelde, op de klippen lopen. "Hij ziet enorm af", wordt een 'goede vriend' van de keeper geciteerd door El Mundo. Perez verhuisde anderhalf jaar geleden mee naar Londen en stond altijd voor de doelman klaar. Nu zijn jeugdliefde is vertrokken, heeft Kepa het naar verluidt 'erg moeilijk' in Londen. Volgens de vriend heeft de sluitpost het niet alleen op het gebied van de liefde zwaar. Kepa zou in zijn vrije tijd weinig optrekken met zijn collega's, aangezien de doelman ver uit de buurt woont van de andere spelers. Alleen met landgenoot Pedro heeft Kepa veel contact. Een troost: zijn ouders, die nog steeds in het Baskische Ondarroa wonen, reizen af en toe af naar Londen om hun zoon een hart onder de riem te steken.