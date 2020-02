KNVB meldt nieuwe speeldatum van twee Eredivisie-duels

De wedstrijden tussen Sparta Rotterdam en ADO Den Haag en FC Emmen en FC Twente zijn opnieuw vastgesteld, zo meldt de KNVB zondagmiddag. Beide wedstrijden worden gespeeld op dinsdag 11 februari. FC Emmen - FC Twente vangt aan om 18.30 uur, Sparta Rotterdam - ADO Den Haag om 20.45 uur.

De duels stonden ingepland voor zondag 9 februari, maar werden vanwege de zware storm Ciara afgelast. Na overleg met de clubs, gemeentes en politie is de nieuwe speeldatum bepaald. Voor de andere wedstrijden die werden afgelast, FC Utrecht - Ajax en AZ - Feyenoord, wordt nog naar een nieuwe speeldatum gezocht.

Zaterdag werd al duidelijk dat het lastig wordt nieuwe data te prikken voor FC Utrecht - Ajax en AZ - Feyenoord, mede vanwege het drukke schema van zowel Ajax als AZ. De KNVB had nog geen oplossing gevonden, zo liet manager competitiezaken Jan Bluyssen weten. "We zullen wellicht ad hoc moeten schakelen: als één van de twee clubs wordt uitgeschakeld in Europa en de beker, willen we de vrijgekomen data gelijk gebruiken", zei Bluyssen tegenover FOX Sports.

"We hebben al gezegd: 'Mensen (van FC Utrecht en Feyenoord, red.), we hebben écht jullie flexibiliteit hierin nodig.' Iedereen was ontzettend meewerkend en begripvol. We willen natuurlijk dat Ajax en AZ zo ver mogelijk komen in Europa, maar wij, en de clubs, willen ook dat we deze competitieduels zo snel mogelijk gaan spelen", aldus Bluyssen eerder.