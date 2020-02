Nijhuis fluit kraker in Alkmaar; Gözübüyük leidsman bij FC Utrecht - Ajax

Met AZ - Feyenoord, FC Utrecht - Ajax en PSV - Willem II speelt aankomend weekend de gehele top van de Eredivisie tegen elkaar en de KNVB heeft dinsdagmiddag onthuld welke scheidsrechters deze duels in goede banen zullen moeten leiden. Daarnaast zijn ook de arbiters voor de kwartfinales van de TOTO KNVB Beker van aankomende week bekendgemaakt.

FC Utrecht en Ajax treffen elkaar zondag om 12.15 uur in de Galgenwaard en Serdar Gözübüyük zal de scheidsrechter van dienst zijn. Hij krijgt ondersteuning van videoscheidsrechter Kevin Blom. Zondagmiddag om 14.30 uur volgt de kraker tussen nummer twee AZ en nummer drie Feyenoord in het AFAS Stadion. Bas Nijhuis zal tijdens deze topper de fluit hanteren. Hij was afgelopen weekend nog veelbesproken toen hij als VAR besloot Björn Kuipers niet te corrigeren bij een vermeende overtreding op Sergiño Dest in het strafschopgebied tijdens Ajax - PSV.

Nummer vier Willem II en nummer vijf PSV treffen elkaar zaterdagavond om 19.45 uur al in Eindhoven en krijgen dan te maken met arbiter Allard Lindhout, die tijdens AZ - Feyenoord overigens actief is als VAR. Willem II heeft momenteel vier punten meer dan PSV. Met FC Groningen en Vitesse nemen de nummers zes en acht het op zaterdagavond ook nog tegen elkaar op. Dat duel zal onder leiding staan van Martin van den Kerkhof.

Aankomende week volgen ook de kwartfinales in de beker. AZ en NAC Breda openen het bal woensdagavond en die wedstrijd staat onder leiding van Pol van Boekel. In Arnhem staat woensdag ook het duel tussen Vitesse en Ajax op het programma, met Nijhuis als arbiter. Donderdag fluit Danny Makkelie Go Ahead Eagles - FC Utrecht, waarna sc Heerenveen - Feyenoord onder leiding van Dennis Higler het sluitstuk vormt.