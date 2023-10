Spanje bezorgt Schotland eerste puntenverlies, mede door afgekeurde prachtgoal

Donderdag, 12 oktober 2023 om 22:42 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 00:34

Schotland heeft zich donderdagavond nog niet weten te verzekeren van deelname aan het EK van 2024. Op bezoek in Spanje hadden de Schotten genoeg aan een gelijkspel, maar ze gingen in de slotfase onderuit: 2-0. De goals kwamen op naam van Álvaro Morata en Oihan Sancet. Ondanks de nederlaag staat Schotland nog wel eerste in Groep A, met vijftien punten uit zes duels. Spanje staat met twaalf punten tweede, terwijl Noorwegen – dat met 0-4 van Cyprus won – de derde plek bezet. Als Noorwegen komende zondag niet van Spanje wint, is Schotland alsnog zeker van deelname aan het EK.

Spanje moest het doen zonder de geblesseerde Lamine Yamal. Het zestienjarige wonderkind startte vorige maand tegen Cyprus nog als rechtsbuiten, maar verliet de Spaanse selectie eerder deze week wegens een heupblessure. Ferran Torres was zijn vervanger op de flank. Aan de kant van de Schotten was er op het middenveld een basisplek voor Scott McTominay. In maart, toen beide landen het in Glasgow al tegen elkaar opnamen, maakte McTominay beide Schotse goals: 2-0.

Het thuisland opende sterk en kreeg al vroeg een uitstekende mogelijkheid op de openingstreffer. Torres ging alleen op doelman Angus Gunn af, maar schoot de bal naast. Enkele minuten later werden de Spanjaarden weer gevaarlijk: deze keer lukte het Morata niet om een corner op doel te koppen.

Vervolgens diende zich een wat rustigere fase aan, maar na een half uur leefde la Roja weer op. Zo schoot Morata de bal in het zijnet – weliswaar in buitenspelpositie – en was Mikel Merino nog dichter bij de openingstreffer met een volley die op de binnenkant van de paal belandde. In de 38ste minuut leek Spanje dan toch op voorsprong te komen, maar doelpuntenmaker Morata bleek opnieuw buitenspel te staan.

Grote tegenvaller voor Schotland in de eerste helft was het uitvallen van Andrew Robertson. Hij kwam na een duel met keeper Unai Simón ongelukkig terecht, en moest de strijd vlak voor rust staken met een armblessure.

Na een uur spelen, vlak nadat Morata in kansrijke positie over had geschoten, leek Schotland op schitterende wijze op 0-1 te komen. McTominay schoot een vrije trap vrijwel vanaf de achterlijn heel knap in de verre hoek. Scheidsrechter Serdar Gözübüyük werd door de VAR echter naar de kant geroepen, en oordeelde bij het zien van de beelden dat doelman Simón werd gehinderd door Jack Hendry, die buitenspel stond. Doelpunt afgekeurd.

Spanje was opgelucht en ging op jacht naar de openingstreffer. Die kwam er, na 73 minuten. Jesús Navas, die net was ingevallen, zette voor en Morata kopte binnen: 1-0. Schotland ging vervolgens op zoek naar de gelijkmaker, maar de tweede treffer van de avond viel opnieuw aan de andere kant van het veld. Aaron Hickey gleed knullig uit op zijn eigen helft, waarna Joselu overnam en de bal laag voorgaf. Voor invaller Sancet, die zijn debuut maakte, was het vervolgens een koud kunstje om voor de eindstand te tekenen: 2-0. Het eerste puntenverlies voor Schotland tijdens deze EK-kwalificatie.

