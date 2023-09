Harde kern van Ajax kondigt nieuwe actie aan tijdens restant Klassieker

Dinsdag, 26 september 2023 om 22:10 • Laatste update: 22:24

De F-side, de fanatieke supportersgroep van Ajax, wil woensdagmiddag tijdens het restant van De Klassieker opnieuw actie voeren tegen de beleidsbepalers binnen de club. Dat valt te lezen op X. Fans worden opgeroepen om woensdag om 13:00 uur te verzamelen bij de Johan Cruijff ArenA. Het restant van Ajax - Feyenoord wordt om 14:00 uur hervat bij een 0-3 voorsprong voor de Rotterdammers.

"De eerste stap is afgelopen zondag gezet, we gaan door in onwillekeurige volgorde", schrijft de F-side op Twitter. Achter de naam van Sven Mislintat staat een vinkje. De directeur voetbalzaken werd zondagavond na het duel met Feyenoord uit zijn functie ontheven. Pier Eringa, Georgette Schlick, Annette Mosman, Maurits Hendriks en Jan van Halst moeten de volgende slachtoffers worden.

De eerste stap is afgelopen zondag gezet, we gaan door in onwillekeurige volgorde: Sven Mislintat ? Pier Eringa ? Georgette Schlick ? Annette Mosman ? Maurits Hendriks ? Jan van Halst ? Tot morgen om 13.00 uur bij de Johan Cruijff Arena. #ajax #rvcout pic.twitter.com/FNuQ2LObqE — F-SIDE (@FSideNL) September 26, 2023

Wat opvalt is dat in de reacties op de post vooral wordt geschreeuwd om het vertrek van trainer Maurice Steijn. "Dat Steijn niet op jullie lijstje staat is wel echt idioot. Wat heeft die man gedaan dat jullie 'm zo blijven dekken? Ondanks alle herres binnen de club moet je met dit materiaal gewoon in de top 3 staan", luidt een van de reacties. Een ander: "Jullie vergeten de belangrijkste: Steijn. Alsof de RvC vervangen zo veel gaat opleveren."

Afgelopen zondag zorgde de harde kern van Ajax ervoor dat het duel met Feyenoord vroegtijdig werd gestaakt. Nadat tot twee keer toe vuurwerk op het veld was gegooid voelde scheidsrechter Serdar Gözübüyük zich genoodzaakt het duel definitief te beëindigen. Woedende fans begaven zich vervolgens richting de hoofdingang van de Johan Cruijff ArenA, waar een toegangsdeur werd geforceerd en forse schade werd aangericht.