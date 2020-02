Opmerkelijk onderonsje tussen Kraay jr. en Ten Hag: ‘Ook al geen vraag’

Ajax slaagde er zondagmiddag in om met 1-0 te winnen van PSV. Erik ten Hag stond met een tevreden gevoel na afloop van het treffen Hans Kraay junior, die namens FOX Sports bij het duel aanwezig was, te woord. Kraay jr. besloot in het interview nog even terug te blikken op het gesprek tussen Ten Hag en Jan-Joost van Gangelen, dat vorige week na de wedstrijd tussen FC Groningen en Ajax (2-1) het nodige stof deed opwaaien.

“Je bent nu allerlei suggesties aan het maken”, zo zei Ten Hag vorige week tegen Van Gangelen, die vroeg of de matige reeks van Ajax de oefenmeester zorgde baarde. Kraay jr. stelt na afloop van de wedstrijd tegen PSV dat Van Gangelen ‘gelijk had’. “Jan-Joost had niet gelijk, want hij stelde geen vragen en suggereerde. Pas uiteindelijk toen ik er om vroeg, stelde hij vragen. Vind je dat hij gelijk had omdat jij ook bij FOX werkt?”

“Dat kan ik heel objectief bekijken. Na het eerste halfuur was het vandaag armoedig”, antwoordt Kraay jr. Ten Hag. “Ook al geen vraag, maar een vaststelling. Daar hebben ze bij FOX een handje van. Vorige week heb ik nog meer vaststellingen gehoord, maar dat laatste was een suggestie”, reageert de trainer van Ajax. Ten Hag toonde zich overigens uitermate content met de zege van Ajax op PSV. “We hebben vechtlust getoond, dat hebben we deze week geëist. Vorige week was dat niet het geval. Met name de eerste helft hebben we heel goed gevoetbald.”

“Dat de lucht er daarna uitging, was wel helder. We hebben met energie gespeeld, veel druk gezet. We hebben een aantal keer noodgedwongen moeten wisselen”, verwijst Ten Hag naar het uitvallen van Joël Veltman (knie), Ryan Babel (kneuzing) en Quincy Promes (hamstring). Kraay jr. vraagt of Ten Hag misschien te hard heeft getraind in aanloop naar het treffen met PSV. “Ik kan nooit trainen. We hebben het hele jaar door om de twee of drie dagen gespeeld, dus er is nooit sprake geweest van training met deze jongens.”

“Alleen de laatste week, vanaf de winter, hebben we een aantal trainingssessies kunnen doen. Ik heb zeker niet het gevoel dat ik teveel gas heb gegeven, want deze blessures komen daar niet uit voort”, aldus Ten Hag. Hij durft zich nog niet uit te spreken over de ernst van de knieblessure van Veltman. Ten Hag voorspelt dat er maandag pas een diagnose kan worden gesteld. Donny van de Beek toonde zich na afloop evenals zijn trainer content met het resultaat.

“PSV heeft een mindere periode, maar nog wel een paar gevaarlijke jongens. In de eerste helft zaten er wel echt weer goede momenten bij, zeker in vergelijking met de vorige wedstrijden”, stelt de middenvelder. “Als we de kansen hadden afgemaakt, was 2-0 of 3-0 niet gek geweest voor rust. De tweede helft was minder, maar we kregen ook nog wel kansen om de 2-0 te maken. We hebben gewonnen, dat geeft zelfvertrouwen en daardoor kunnen we verder bouwen.”