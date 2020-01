‘Ajax druipt ondanks recordbod af zonder akkoord met São Paulo over Antony’

Ajax is er niet in geslaagd om Antony los te weken bij São Paulo, zo klinkt het vanuit Brazilië. Volgens Globo Esporte bood directeur voetbalzaken Marc Overmars namens de Amsterdammers een basisbedrag van twintig miljoen euro plus vijf miljoen euro aan variabelen. São Paulo ziet het echter niet zitten om Antony al in januari te laten gaan en heeft het aanbod definitief afgeslagen.

Vanuit Brazilië klonken de laatste dagen geluiden dat São Paulo het geld goed zou kunnen gebruiken, maar volgens het eerder genoemde mediabedrijf ziet de topclub af van een winters vertrek van zijn grootste talent. São Paulo heeft Antony en zijn familie naar verluidt bereid gevonden om nog een half jaar te blijven. De negentienjarige Antony zal daardoor in ieder geval tot juli, wanneer de zomerse transferwindow opent, in Zuid-Amerika voetballen.

Ajax was de laatste dagen bereid om ver te gaan voor de talentvolle vleugelspits. Als São Paulo akkoord was gegaan met het bedrag van minimaal twintig miljoen euro, dan was de Braziliaan in één klap de duurste aankoop uit de clubhistorie en Eredivisie-historie. Op dit moment geldt Daley Blind als duurste Ajax-speler ooit. De verdediger kwam in 2018 voor minimaal zestien miljoen euro over van Manchester United, een bedrag dat door bonussen kan oplopen tot twintig miljoen euro.

Erik ten Hag zal balen van de mislukte deal, daar de trainer van Ajax zich vrijdagmiddag nog lovend uitsprak over Antony. "Ik ken de speler, hij is een goede en aantrekkelijke speler", aldus Ten Hag op de persconferentie. "Maar nogmaals: op dit moment is het geen issue. Transferzaken zijn aan Marc, dus als je vragen wil stellen, moet je die aan hem vragen. Nee, ik heb niet aangedrongen op extra versterkingen. Want ik zei al dat we het met deze groep moesten gaan doen."