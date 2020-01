Erik ten Hag geeft Hans Kraay jr. standje op persconferentie: ‘Dat mag niet’

Voor Ajax staat komende zondag de thuiswedstrijd tegen PSV op het programma. Erik ten Hag, trainer van de Amsterdammers, kan in de topper geen beroep doen op Daley Blind, David Neres en Hakim Ziyech. Desondanks heeft de oefenmeester tijdens de persconferentie in aanloop naar het duel met de Eindhovenaren wel positief nieuws te melden over Blind en Ziyech, terwijl het herstel van Neres moeizamer verloopt dan aanvankelijk gedacht werd.

“Je was stiekem naar binnen geslopen, he? Dat mag niet”, begint Ten Hag als Hans Kraay junior vraagt naar de aanwezigheid van Daley Blind in de partij van elf tegen elf op de besloten training. “Nee, maar het is goed dat we het hier kunnen melden. Daley is continu gemonitord en de onderzoeksresultaten waren dusdanig goed dat de seinen op groen zijn gezet. Hij heeft veel training gedaan, maar mag nu alles weer doen en is weer terug in de groep. Nu hij volledig is vrijgegeven, zullen we het proces moeten volgen hoe snel hij weer beschikbaar is. We moeten gaan bekijken en heel nadrukkelijk volgen wanneer hij terugkeert, ook in samenspraak met Daley hoe hij zich voelt.”

Blind is echter nog niet van de partij tegen PSV, evenals Ziyech en Neres. André Onana ontbrak vorige week tegen FC Groningen (2-1 nederlaag), maar trainde vrijdag weer mee. “Onana heeft vandaag getraind. Hans, hij was er, hè?”, zegt Ten Hag met een knipoog. “Met David gaat het wat langzamer dan verwacht, die had ik 1 februari bij de groep verwacht en dat is niet het geval. Met Ziyech gaat het proces volgens plan, maar hoe lang het gaat duren kan ik niet zeggen.”

Ten Hag krijgt vervolgens de vraag of hij ‘medelijden’ heeft met PSV. “Nee, ik houd me niet bezig met PSV. Ik heb daar drie jaar met plezier gewerkt, maar ik ben nu bezig met Ajax. Daar hebben we de aandacht voor en de omstandigheden bij een tegenstander neem je mee. We weten genoeg van PSV, zoals zij waarschijnlijk alles van ons weten. Het is zaak om een goede prestatie neer te zetten en daar is het om te doen.”

“We hebben intern wel besproken dat dit niet des Ajax is, ondanks dat er spelers en daarmee automatismen wegvallen. We moeten beter presteren”, antwoordt de oefenmeester op de vraag of er onrust bestaat bij Ajax na de nederlaag tegen FC Groningen. Ten Hag wil weinig kwijt over zijn opstelling tegen PSV, maar laat zich wel positief uit over Lassina Traoré. “Ik overweeg hem zeker op te stellen, dat heb ik vorige week ook overwogen. Hij maakt een mooie ontwikkeling door en brengt fysieke kracht, snelheid en voetballend vermogen mee. Je krijgt een kapstok waarmee je verder kunt voetballen, dus er zijn heel veel argumenten om met hem te spelen.”