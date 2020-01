Atlético Madrid schakelt snel na mislukte Cavani-deal en haalt oude bekende

Yannick Ferreira Carrasco is definitief terug bij Atlético Madrid, zo communiceert de Spaanse club via de officiële kanalen. De 26-jarige aanvaller wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van Dalian Yifang. Na het probeemloos doorlopen van de medische keuring tekende de Belg zijn huurcontract in het Wanda Metropolitano. Het is nog niet duidelijkheid of Ferreira Carrasco zaterdag al inzetbaar is in de derby met Real Madrid.

De Belgische aanvaller kwam in beeld bij Atlético na de mislukte pogingen om Edinson Cavani over te nemen van Paris Saint-Germain. Het is niet bekend of de Madrilenen een optie tot koop hebben bedongen in de huurovereenkomst met Ferreira Carrasco. Diens contract bij Dalian Yifang, sinds 2018 zijn werkgever, loopt door tot het einde van 2022. De huurling had al meerdere keren aangegeven graag te willen terugkeren naar Europa, terwijl trainer Diego Simeone dringend op zoek was naar aanvallende versterkingen.

Ferreira Carrasco begint aan zijn tweede periode bij Atlético. In 2015 werd hij voor twintig miljoen euro overgenomen van AS Monaco. De vleugelaanvaller kende een voortvarende start, maar kon aan het einde van zijn eerste dienstverband niet langer rekenen op een basisplaats onder trainer Simeone. Ferreira Carrasco kwam eerder voor Atlético tot 23 doelpunten en 17 assists in 124 wedstrijden. Hij scoorde in de Champions League-finale van 2016 tegen Real (1-1), al ging Atlético na het nemen van strafschoppen onderuit in het San Siro.