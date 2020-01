‘Neres kan sleutelrol vervullen bij toptransfer van creatief Ajax’

Ajax en São Paulo onderhandelen momenteel nog altijd over de overgang van aanvaller Antony, zo meldt UOL Esporte donderdag. Volgens het Braziliaanse medium kan David Neres een sleutelrol vervullen bij een eventuele deal. Mogelijk kan Ajax een slaatje slaan uit de afspraken uit 2017, toen de Amsterdamse club Neres overnam van São Paulo.

Neres maakte in januari 2017 de overstap van de Braziliaanse club naar Ajax, dat minimaal twaalf miljoen euro betaalde. São Paulo bedong ook een doorverkooppercenatege van twintig procent. In de afgelopen transferperiodes hadden veel clubs belangstelling voor Neres en hoopte São Paulo op een flink bedrag, maar uiteindelijk bleef de international in de Johan Cruijff ArenA.

Ajax jaagt op ‘magische speler’: ‘Hij heeft alles om de wereldtop te halen’

Lees artikel

De laatste transferperiodes bezorgden de leidinggevenden van São Paulo zodoende behoorlijk wat frustraties, aldus UOL Esporte. Men schrijft dat Ajax nu een hogere transfersom kan betalen voor Antony, waarbij São Paulo dan afstand neemt van de doorverkooppercentage inzake Neres. Mocht de Ajacied in de toekomst alsnog een transfer maken, dan ontvangt São Paulo nog altijd 3,5 procent van de som vanwege de opleiding van de aanvaller bij de Braziliaanse club.

Ajax heeft flinke concurrentie inzake Antony. Eerder werden clubs als Borussia Dortmund, RB Leipzig, OGC Nice, Arsenal, Internazionale en AS Roma gelinkt aan de negentienjarige aanvaller, die door São Paulo zou zijn getaxeerd op dertig miljoen euro. Volgens Voetbal International en het Algemeen Dagblad is er sprake van een vraagprijs van slechts twintig miljoen.