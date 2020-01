Ajax jaagt op ‘magische speler’: ‘Hij heeft alles om de wereldtop te halen’

Marc Overmars heeft zijn zinnen gezet op Antony. De directeur voetbalzaken van Ajax heeft de negentienjarige buitenspeler al geruime tijd op de radar staan en zou volgens Globo Esporte inmiddels een bod hebben neergelegd bij São Paulo. Wie is Antony, de vleugelflitser die bij veel clubs op het lijstje staat? Oud-doelman Rogerio Céni wist het vorig jaar zeker. "Antony is een groot talent. De allerbeste nieuwkomer in de Braziliaanse competitie dit seizoen", aldus de legende van São Paulo over Antony, die reeds een e-book over zijn prille carrière op de markt heeft gebracht.

Door Tim Siekman

Antony wordt al sinds de zomer van 2018 gelinkt aan Ajax. De Amsterdammers volgen het talent intensief, maar een overstap is vooralsnog niet aan de orde. Overmars heeft te maken met flinke concurrentie. Onder meer Arsenal, Borussia Dortmund, RB Leipzig, Olympique Lyon, OGC Nice, AC Milan, Internazionale en AS Roma werden reeds in verband gebracht met de groeibriljant. Naar verluidt zou Ajax nu echter snel willen toeslaan en Antony naar de Eredivisie willen halen. Mogelijk biedt de eerdere transfer van David Neres naar de Johan Cruijff ArenA een voordeel.

In januari 2017 verliet Neres de huidige werkgever van Antony voor een avontuur in Amsterdam. Na een enigszins moeizame onderhandelingsproces wist Ajax een akkoord te bereiken met São Paulo, dat maximaal vijftien miljoen euro toucheerde met de transfer. Neres zette grote stappen bij Ajax door onder meer te acteren in de Champions League en zich te melden bij het nationale elftal. Nu aast Ajax wederom op een speler van de nummer zes van Brazilië, een talent die vaak wordt vergeleken met Neres. Ajax zal voor het toptalent echter flink meer moeten betalen dan Neres, zo is de verwachting.

Antony na zijn goal in de met 3-1 gewonnen wedstrijd tegen Chili Onder-23 in september 2019.

Volgens zowel Voetbal International als het Algemeen Dagblad vraagt de Braziliaanse club twintig miljoen, terwijl De Telegraaf schrijft dat de vraagprijs van dertig miljoen voor 'niet eens alle rechten' te gortig is voor de Amsterdammers. Globo Esporte schrijft eveneens over een bedrag van dertig miljoen euro, terwijl de officiële ontsnappingsclausule op vijftig miljoen zou staan. De Braziliaanse club wil in ieder geval nog even genieten van de kwaliteiten van Antony. Men wil pas komende zomer afscheid nemen van de aanvaller, die nog tot medio 2024 vastligt.

'Dit is een droom die uitkomt'

Antony, sinds 2010 verbonden aan São Paulo, liet zich in de jeugd al gelden. Met de Onder-20 blonk hij uit bij diverse jeugdtoernooien, waardoor hij op de radar van Europese clubs is verschenen. In november 2018 kwam zijn grote droom uit: debuteren voor de hoofdmacht van O Clube da Fé. "Het is een dag die me de rest van mijn leven bijblijft", zei Antony na afloop van de 1-1 remise tegen Grêmio. "Van jongs af aan ga ik naar het stadion, ik ben altijd een São Paulino geweest. Mijn tante nam me altijd mee naar de wedstrijd. Dat ik nu mijn debuut heb gemaakt, is een droom die uitkomt. Dit is het mooiste moment uit mijn leven."

Se liga na crueldade do Antony... Peri ainda tentou fechar as pernas, mas a caneta já tinha ido pra conta. Siga Ituano x São Paulo https://t.co/gpEFtXl5F5 pic.twitter.com/5vHtEmkwsl — globoesportecom (@globoesportecom) March 27, 2019

Na zijn debuut ontving de linkspoot veel felicitaties, ook van zijn grote voorbeeld Lucas Moura. De 27-jarige aanvaller van Tottenham Hotspur, eveneens jeugdproduct van São Paulo, onderhoudt een warme band met de jonge buitenspeler. Moura schreef zelfs het voorwoord van het e-book van Antony, dat laatstgenoemde aanvaller vorig jaar lanceerde. In het virtuele dagboek vertelt Antony wat hij, net als Moura, allemaal heeft moeten laten én heeft moeten doen om zijn droom om te acteren voor de hoofdmacht van São Paulo waar te maken.

Dat Moura en Antony hetzelfde management hebben, zorgt voor een nog intensievere verstandhouding tussen de twee aanvallers, aldus de jongeling. "Ik ontving na mijn debuut veel berichten. Maar één bericht was voor mij heel speciaal: die van Lucas Moura, een idool in São Paulo", stelde Antony over Moura, die net als Neres wordt vergeleken met de jonge rechtsbuiten. Allen beschikken over veel snelheid, een dribbel en een goede techniek. "Zijn bericht gaf me kracht en rust. Het is altijd goed om van een ervaren man te horen hoe je wedstrijden moet benaderen. Hij is iemand die me enorm inspireert, door zijn nederigheid en zijn arbeidsethos. Ik bedank hem voor zijn mooie woorden."

'Het is een genot om Antony aan het werk te zien'

Antony speelde tot dusver 33 wedstrijden voor de hoofdmacht van São Paulo, waarin hij goed was voor 4 goals en 6 assists. Naast zijn prestaties op clubniveau laat de aanvaller zich ook zien bij jeugdinterlands. Afgelopen zomer acteerde Antony nog met de nationale ploeg die het prestigieuze jeugdtoernooi Toulon Toernooi in Frankrijk op zijn naam schreef. São Paulo kreeg kritiek van de fans dat de club Antony naar het toernooi liet gaan terwijl de Braziliaanse competitie nog in volle gang was, maar de leiding zal ongetwijfeld in gedachten hebben gehad dat de aanwezigheid van de jongeling in Frankrijk voor een grote financiële klapper in de toekomst kon leiden.

Ajax, de jeugd heeft de Toekomst

Antony wordt door menigeen een nog grotere toekomst voorspeld dan Moura en Neres en volgens Marcelo Texeira is dit volledig terecht. De voormalig scout van Manchester United voor Zuid-Amerika is tegenover Bleacher Report lyrisch over het toptalent. "Antony is een magische speler. Hij is een speler van wie je verwacht dat hij iets anders doet. Hij is erg technisch en kan geweldig dribbelen. Het is een genot om hem aan het werk te zien", aldus Texeira, die ook jarenlang de baas was van de jeugdopleiding van Fluminense. "Ik denk dat hij een van de grootste beloften van Brazilië is. Hij heeft alles om de wereldtop te halen."

De aanvaller is blij met alle complimenten, maar beseft dat hij nog een lange weg te gaan heeft. Met name in Europa zal hij beter voor de dag moeten komen, zo luidt zijn conclusie. "Ik ben bijna gereed om mijn stempel te drukken. Bij elke training, in elke wedstrijd, zet ik me altijd honderd procent in. Ik geef mijn leven voor mijn team", aldus Antony, die enkele verbeterpunten benoemt. "Ik moet mijn rechterbeen verbeteren. Ik denk gewoon dat die nog niet goed genoeg is. Ook moet ik werken aan mijn afwerken. Dat zijn fundamentele dingen waar ik aan moet werken."