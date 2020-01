Overtuigd Tottenham Hotspur licht koopoptie van 32 miljoen euro

Giovani Lo Celso is definitief speler van Tottenham Hotspur, zo maken de Londenaren dinsdagmiddag bekend via de officiële kanalen. De middenvelder werd de afgelopen maanden al gehuurd van Real Betis en the Spurs hebben na een halfjaar genoeg gezien om hem permanent aan te trekken. Lo Celso heeft zich medio 2025 verbonden aan de club van manager José Mourinho.

Tottenham bedong tijdens de onderhandelingen met Betis de mogelijkheid om Lo Celso definitief in te lijven. De Engelsen konden hem deze maand volgens onder meer the Guardian voor 32 miljoen euro overnemen en dat bedrag zou aankomende zomer oplopen tot 40 miljoen. De middenvelder heeft wat zijn nieuwe werkgever betreft echter genoeg gepresteerd om de uitgave van 32 miljoen te rechtvaardigen. Tottenham betaalde los Verdiblancos eerder al zestien miljoen om de Argentijns international voor een seizoen te huren.

Lo Celso is inmiddels uitgegroeid tot een waardevolle schakel op het middenveld van de huidige nummer zes van de Premier League. Nadat hij in de eerste maanden van het seizoen nog genoegen moest nemen met de rol van invaller, en vanwege een heupblessure enige tijd aan de kant stond, oogst hij in de laatste wedstrijden lof met zijn spel. “Het heeft hem even gekost om aan de intensiteit en agressie in de Premier League te wennen, maar hij doet het nu fantastisch”, was ploeggenoot Harry Winks onlangs nog enthousiast.

Het nieuws over het definitieve aantrekken van Lo Celso komt niet lang na het bericht van Internazionale dat Christian Eriksen Tottenham heeft verlaten. Met Gedson Fernandes kreeg Mourinho onlangs al wel een versterking voor zijn middenveld binnen en ook de komst van Steven Bergwijn is een kwestie van tijd. The Spurs zouden daarnaast nog denken aan een nieuwe spits, aangezien Harry Kane de komende tijd uitgeschakeld is met een blessure.