Tottenham Hotspur stelt teleur en gaat in eigen huis opnieuw onderuit

Zondag, 26 november 2023 om 17:05 • Wessel Antes

Tottenham Hotspur heeft zondag voor de derde keer op rij verloren in de Premier League. In eigen huis was Aston Villa met 1-2 te sterk voor de Londenaren, die tot 6 november nog ongeslagen waren op het hoogste niveau van Engeland. Doelpunten van Pau Torres en Ollie Watkins deden Tottenham de das om nadat Giovani Lo Celso halverwege de eerste helft voor de openingstreffer had gezorgd.

Manager Ange Postecoglou wijzigde zijn elftal op meerdere plekken ten opzichte van de nederlaag tegen Wolverhampton Wanderers (2-1) twee weken geleden. Achterin maakte Eric Dier plaats voor Destiny Udogie, terwijl Rodrigo Bentancur en Lo Celso aan de aftrap stonden in plaats van Yves Bissouma en Pape Matar Sarr. Voorin moesten Brennan Johnson, Dejan Kulusevski, Bryan Gil en Heung-min Son voor de doelpunten zorgen.

Bij Villa moest Youri Tielemans genoegen nemen met een plek op de bank. In de voorhoede kregen Watkins en Moussa Diaby de voorkeur boven Leon Bailey. John McGinn droeg de aanvoerdersband namens de bezoekers uit Birmingham. Waar Tottenham, door onder meer de blessure van Micky van de Ven, een waslijst aan spelers miste, kon Villa-manager Unai Emery geen beroep doen op Nicolò Zaniolo.

Na de minuut stilte ter nagedachtenis aan Terry Venables werd het publiek in het Tottenham Hotspur Stadium vanaf de eerste minuut vermaakt met een heerlijke wedstrijd. Beide teams kregen in de eerst vijf minuten grote mogelijkheden. Matty Cash (Aston Villa) kopte van dichtbij over, Udogie wist een een-op-een niet te benutten, Kulusevski zag zijn schot op de paal belanden en Pau Torres (Aston Villa) kopte vlak naast het doel van Guglielmo Vicario.

Na 22 minuten was het raak voor Tottenham. Lo Celso wist een afgeslagen hoekschop van Pablo Porro snoeihard achter Emiliano Martínez te schieten: 1-0. Aston Villa dacht twee minuten later langszij te komen toen Watkins raak kopte, maar de spits stond buitenspel, waardoor het feestje niet doorging.

Nadat Bentancur de wedstrijd geblesseerd moest staken en werd vervangen door Ajax-target Pierre-Emile Højbjerg, moesten the Spurs alsnog vissen. Pau Torres wist een perfecte vrije trap van Douglas Luiz achter Vicario te knikken: 1-1. Even daarvoor zag Son nog een treffer afgekeurd worden vanwege buitenspel.

Na rust keerde Villa sterk terug uit de kleedkamer met invallers Bailey en Tielemans. Nadat opnieuw een doelpunt van Son werd afgekeurd wegens buitenspel, kwam juist het elftal van Emery na 61 minuten op voorsprong. Een laag schot van Watkins in de verre hoek was Vicario te machtig: 1-2.

In de slotfase ging Tottenham op zoek naar de gelijkmaker. Een kopbal van Ben Davies vloog over de lat van Villa heen. Son wist voor de derde keer te scoren, maar deed dat tot zijn eigen ongeloof andermaal in buitenspelpositie. In de eindfase was de ploeg uit Londen te slordig, waardoor Villa de drie punten over de streep kon trekken. Door de overwinning klimmen the Villans over Tottenham heen in de Premier League. Emery en zijn mannen staan momenteel vierde, terwijl de vijfde plaats een feit is voor Postecoglou’s Tottenham.