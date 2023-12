Tottenham is het helemaal kwijt en lijdt in eigen huis pijnlijke nederlaag

Tottenham Hotspur lijkt het helemaal kwijt in de Premier League. De ploeg van manager Ange Postecoglou leed donderdagavond in eigen huis tegen West Ham United een 1-2 nederlaag. Dat betekent dat the Spurs liefst vier van de laatste vijf competitieduels verloren. Tottenham blijft voorlopig op de vijfde plek staan in de Premier League, terwijl West Ham de negende plaats verstevigt.

Postecoglou voerde twee wijzigingen door in zijn basiself ten opzichte van de wedstrijd tegen Manchester City (3-3). Cristian Romero keerde terug van een schoring, waardoor Emerson Royal weer op de bank begon. Verder kreeg Pierre-Emile Højbjerg op het middenveld de voorkeur boven Bryan Gil. De geblesseerde Micky van de Ven ontbrak nog altijd.

Aan de kant van West Ham stonden voormalig Ajacieden Mohammed Kudus (spits) en Edson Álvarez (links op het middenveld) allebei in de basis.

Tottenham domineerde in de eerste helft en kwam na ruim tien minuten spelen op voorsprong. Romero kopte binnen vanuit een corner: 1-0.

Ook daarna waren de grootste kansen voor de thuisploeg. Zo bracht doelman Lukasz Fabianski redding op een volley van Giovani Lo Celso en maakte Kurt Zouma bijna een eigen goal: de bal belandde via de West Ham-verdediger op de paal.

Vrijwel uit het niets kwam West Ham vlak na rust op gelijke hoogte. Kudus haalde van ver uit, en via twee Tottenham-verdedigers belandde de bal plots voor de voeten van Jarrod Bowen. Hij schoot de bal van dichtbij hard en hoog binnen: 1-1.

Via Richarlison (kopbal naast) en Pedro Porro (redding Fabianski) was Tottenham vervolgens weer dicht bij een nieuwe voorsprong. Het was echter West Ham dat daadwerkelijk scoorde. Destiny Udogie speelde de bal te kort terug op doelman Guglielmo Vicario. Die kwam uit, tikte de bal nog net op tijd weg maar bezorgde hem wel in de voeten van James Ward-Prowse. Hij raakte in eerste instantie de paal, maar de rebound voor open doel was wel raak: 1-2. Die klap kwam Tottenham niet meer te boven.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 Arsenal 15 11 3 1 19 36 2 Liverpool 15 10 4 1 20 34 3 Aston Villa 15 10 2 3 14 32 4 Manchester City 15 9 3 3 19 30 5 Tottenham Hotspur 15 8 3 4 7 27 6 Manchester United 15 9 0 6 0 27 7 Newcastle United 15 8 2 5 15 26 8 Brighton & Hove Albion 15 7 4 4 5 25 9 West Ham United 15 7 3 5 1 24 10 Chelsea 15 5 4 6 2 19 11 Brentford 15 5 4 6 2 19 12 Fulham 15 5 3 7 -5 18 13 Wolverhampton W. 15 5 3 7 -5 18 14 Crystal Palace 15 4 4 7 -7 16 15 AFC Bournemouth 15 4 4 7 -12 16 16 Nottingham Forest 15 3 4 8 -11 13 17 Everton 15 6 2 7 -2 10 18 Luton Town 15 2 3 10 -14 9 19 Burnley 15 2 1 12 -18 7 20 Sheffield United 15 1 2 12 -30 5

