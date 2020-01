Financiële meevaller voor Ajax bij transfer Bergwijn naar Tottenham

Ajax deelt mee in de transfersom van Steven Bergwijn. De Amsterdammers hebben recht op een opleidingsvergoeding van 150.000 euro, zo meldt clubwatchter Rik Elfrink van het Eindhovens Dagblad. Bergwijn wordt voor minimaal dertig miljoen euro verkocht aan Tottenham Hotspur. Volgens de regionale krant kan dat bedrag via bonussen nog met twee miljoen euro oplopen.

Bergwijn kwam op jonge leeftijd terecht in de jeugdopleiding van Ajax en maakte in 2011 de overstap naar PSV. Omdat hij op zijn twaalfde en dertiende nog bij de Amsterdammers speelde, heeft Ajax recht op 0,5 procent van de transfersom van dertig miljoen euro. Zodoende staat PSV een klein deel van de vergoeding af aan Ajax.

Bergwijn is al in Londen en hoopt zijn transfer op korte termijn af te ronden. Wanneer hij de medische keuring met succes weet te doorstaan, zet hij zijn handtekening onder een contract tot medio 2025 bij the Spurs. Daarmee krijgt de Oranje-international alsnog zijn gewenste transfer naar het buitenland.

Afgelopen zomer was er belangstelling vanuit het buitenland en onder meer Sevilla had concrete interesse. De club uit LaLiga wilde achter niet voldoen aan de vraagprijs van PSV, waardoor de transfer geen doorgang vond en de 22-jarige aanvaller uiteindelijk een nieuw contract in het Philips Stadion tekende.