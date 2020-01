Ajax laat aankoop van ruim acht miljoen tijdelijk vertrekken

Hassane Bandé vertrekt op huurbasis naar FC Thun, zo maakt Ajax via de officiële kanalen bekend. De 21-jarige aanvaller wordt de komende anderhalf jaar verhuurd aan de Zwitserse club, waardoor hij de Amsterdammers in ieder geval tot de zomer van 2021 zal verlaten. Ajax nam Bandé in de zomer van 2018 voor ruim acht miljoen euro over van KV Mechelen.

Door een zware blessure werd het dienstverband van Bandé bij Ajax voorlopig geen doorslaand succes. De aanvaller uit Burkina-Faso liep kort na zijn komst in een oefenduel met Anderlecht een gebroken kuitbeen en een gescheurde enkelband op, die hem het gehele vorige seizoen aan de kant hield. Bandé maakte eind oktober pas zijn rentree, toen hij bij Jong Ajax als invaller binnen de lijnen kwam in het met 4-0 gewonnen duel met Jong FC Urecht.

Bandé speelde dit seizoen totaal vier wedstrijden voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, maar zijn debuut in de hoofdmacht is voorlopig uitgebleven. De aanvaller ging in de winterstop ook niet met het eerste elftal mee naar het trainingskamp in Qatar. In plaats daarvan reisde Bandé met Jong Ajax af naar het Spaanse La Manga. Bij het Zwitserse FC Thun moet hij nu in het komende anderhalf jaar zijn vorm zien terug te vinden.

Ajax raakte overtuigd van Bandé na zijn eerste seizoen in dienst van KV Mechelen, dat hem weghaalde bij het Burkinese Salitas. Namens de Belgische club was de aanvaller goed voor 12 doelpunten en 2 assists in 27 officiële wedstrijden. Het contract van Bandé bij Ajax loopt voorlopig nog tot medio 2023. FC Thun is na negentien wedstrijden in de Zwitserse Super League de hekkensluiter, met twaalf punten. De achterstand op Xamax Neuchâtel, dat voorlaatste staat, bedraagt twee punten.