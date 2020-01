Real Madrid profiteert dankzij Nacho optimaal van nederlaag Barcelona

Real Madrid heeft zondag drie belangrijke punten gepakt op bezoek bij Real Valladolid. Door de 1-0 overwinning is de Koninklijke de nieuwe koploper van LaLiga. Barcelona ging zaterdagavond onderuit tegen Valencia en door de zege tegen Valladolid heeft het team van trainer Zinédine Zidane nu een punt meer dan de titelconcurrent. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd zondagavond gemaakt door Nacho.

Real Madrid was zondagavond de bovenliggen de partij in het duel met de laagvlieger uit de Spaanse competitie. Toch kwamen de bezoekers moeizaam tot kansen. In de eerste helft slaagden de Madrilenen er niet in om ook maar een schot op doel te lossen. Real Valladolid speelde compact en gaf achterin weinig weg. Casemiro probeerde het vanuit de tweede lijn, maar het schot van de Braziliaanse middenvelder ging over.

In de tweede helft nam de druk op het doel van de thuisploeg toe. Isco bracht Karim Benzema in stelling, maar de Franse spits kreeg de bal niet onder controle en hielp daarmee een goede mogelijkheid om zeep. Even later was het Isco die een grote kans kreeg. Een vrije trap vanaf de rand van het strafschopgebied werd door de Spanjaard over geschoten. Het was een van de weinige momenten waarbij Real Madrid voor serieuze dreiging zorgde.

De tijd begon te dringen voor Real Madrid en tikte weg in het voordeel van de thuisploeg. Een kwartier voor tijd was het Nacho die voor de bevrijding zorgde. Op aangeven van Toni Kroos kopte de verdediger raak. De vreugde en opluchting was groot bij de ploeg van Zidane. In de slotfase ontsnapte Real nog aan een tegendoelpunt. Een hoekschop van Mohammed Salisu werd verlengd en bij de tweede paal binnen geschoten door Sergio Guardiola. Hij stond echter in buitenspelpositie toen de voorzet verlengd werd en dus werd de treffer terecht afgekeurd.

In de minuten die volgden hield Real Madrid eenvoudig stand en trok het de benauwde overwinning over de streep. Door de zege komt de Spaanse grootmacht op 46 punten, 3 meer dan Barcelona. Woensdag komt Real Madrid opnieuw in actie. In de Copa del Rey is Real Zaragoza dan de tegenstander.