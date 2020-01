Kraay junior tipt Feyenoorder en Ajacied bij Utrecht na blessure Janssen

FC Utrecht kreeg deze week een flinke klap te verwerken doordat aanvoerder Willem Janssen zwaar geblesseerd raakte. De centrumverdediger heeft in de bekerwedstrijd tegen FC Eindhoven zijn kruisband gescheurd, waardoor hij dit seizoen niet meer in actie kan komen. Hans Kraay junior noemt het wegvallen van Janssen en enorme klap voor het team van trainer John van den Brom.

Kraay junior adviseert Utrecht om binnen de Eredivisie op zoek te gaan naar een vervanger. Hij wijst naar Jan-Arie van der Heijden, die bij Feyenoord op een zijspoor is beland. De centrumverdediger mag uitkijken naar een nieuwe club en weigerde onlangs een aanbieding van FC Twente. “Die heeft ook bij Vitesse in het centrum gespeeld en zou dat bij Utrecht ook makkelijk kunnen”, aldus de oud-voetballer vrijdag bij FOX Sports. “Je ziet ook aan Kik Pierie te denken, maar die laten ze niet gaan bij Ajax. Die willen ze het Ajax-gevoel geven.”

Volgens Kraay junior doet technisch directeur Jordy Zuidam er goed aan om met oog op de toekomst rond te kijken in de Keuken Kampioen Divisie. “Micky van de Ven vanuit onze Keuken Kampioen Divisie. Dat is nu misschien nog wat te snel, want die speelde tot nu toe pas vijftien wedstrijden in FC Volendam 1”, aldus de analist over de achttienjarige verdediger van Volendam.

Kraay junior heeft Van de Ven hoog zitten en beweerde onlangs dat clubs uit Duitsland, Italië en Engeland de Noord-Hollander in de gaten houden en dat hij aan het einde van het seizoen ‘twee à drie miljoen euro’ moet opleveren. “Ik ben er totaal niet mee bezig dat er clubs voor me op de tribune zouden zitten. Dat is echt iets dat ik laat gaan, ik heb er bewust voor gekozen om dat allemaal via mijn vader te laten gaan. Ook zaakwaarnemers die allemaal aankloppen, ik denk dat mijn vader vaker door hen gebeld wordt dan zelf zakelijk”, zei Van de Ven onlangs tegen Voetbalzone.