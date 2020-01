‘Dan kan Frenkie de Jong bij Barcelona helemaal zijn hart ophalen’

Geen enkele nieuweling van Barcelona maakte het afgelopen half jaar zo veel speelminuten als Frenkie de Jong. Het was donderdag exact een jaar geleden dat Ajax en Barcelona de zomerse transfer van de middenvelder voor minimaal 75 miljoen euro bekendmaakte. De heersende opinie is nog steeds hetzelfde, zo verzekert Edu Polo aan de NOS. “Barcelona heeft een toekomstige wereldster in huis.”

Polo, werkzaam voor Mundo Deportivo, stelt dat iedereen ervan overtuigd is dat Barcelona nog veel meer plezier gaat beleven aan De Jong. “Nu is Lionel Messi de absolute vedette. Maar in de toekomst zal De Jong de ster van Barcelona zijn. Hij is een middenvelder die past in de traditie van Xavi en Andrés Iniesta. Dat ziet iedereen rondom de club.” Feit is wel dat De Jong bij Barcelona minder in het spel wordt betrokken als bij Ajax. Zo verstuurt hij minder passes en creëert hij minder kansen, zo blijkt uit cijfers van Opta.

“Wij hebben een goede De Jong gezien, maar nog niet de echte De Jong”, stelt Polo. “Dat is ook niet gek. Hij is er nog maar net. Bovendien had hij de pech dat het niet echt lekker liep bij Barcelona en de coach hem verkeerd gebruikte.” De aanstelling van Quique Setién als opvolger van Ernesto Valverde zal positief uitpakken voor de Oranje-international, zo stelt de journalist. “Die trainerswissel is perfect voor De Jong.”

“Hij zal veel meer gaan excelleren onder Setién. En als Xavi in de toekomst de trainer wordt, kan De Jong helemaal zijn hart ophalen.” De Jong kan zaterdag in en tegen Valencia zijn eerste speelminuten in LaLiga onder Setién maken, daar hij het competitieduel met Granada door een schorsing moest missen. De vraag is of de rol van controleur, de favoriete positie van De Jong, ook onder Setién door Sergio Busquets zal worden ingevuld. De Jong was in het eerste duel met Valencia goed voor een doelpunt en een assist.