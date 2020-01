‘Bij allebei zie ik in de verste verte niet waarom Ajax ze gehaald heeft’

Ajax betaalde afgelopen zomer veel geld voor de komst van Edson Álvarez en Razvan Marin, maar beide aankopen zijn er vooralsnog niet in geslaagd om zich vast in de basis te spelen. Trainer Erik ten Hag gaf afgelopen zondag tegen Sparta Rotterdam (2-1 winst) de voorkeur aan de zeventienjarige Ryan Gravenberch op het middenveld. “Met de kennis van nu kunnen we heel makkelijk zeggen: die hadden ze niet hoeven halen”, zegt Arno Vermeulen.

De Mexicaan en Roemeen kostten samen ongeveer 28 miljoen euro. Álvarez kwam in de eerste seizoenshelft nog regelmatig in actie, terwijl Marin het met spaarzame invalbeurten moet doen. Vermeulen plaatst vraagtekens bij het aankoopbeleid van Ajax. “Eén van de dingen die we altijd horen: bij Ajax is het heel anders voetballen dan bij andere clubs. Dan ga je toch ook wel spelers scouten voor de manier waarop jij wil voetballen?”, stelt hij bij het programma Voetbalpraat van FOX Sports.

Álvarez speelde zijn meeste wedstrijden op het middenveld. Hij kan ook in de achterhoede uit de voeten, maar daar krijgen anderen de voorkeur. “Ze vinden dus dat Veltman en Schuurs beter zijn”, vult Kenneth Perez aan. “Dan is het toch wel bijzonder dat je daar vijftien miljoen euro voor betaald voor een centrale verdediger die je op het middenveld zet. Dat is toch wel opvallend.” Vermeulen heeft geen hoge verwachtingen van Álvarez en Marin. “Het kan een tijdje stroef gaan en een spelers kan er ook een beetje in moeten groeien. Bij allebei zie ik in de verste verte niet waarom ze ze gehaald hebben. Bij allebei kan ik me niet voorstellen dat ze een basisplaats bij Ajax gaan halen.”

Ajax scout sinds een aantal jaar veelvuldig in Zuid-Amerika. Onder leiding van hoofdscout Henk Veldmate werden al meerdere spelers naar Ajax gehaald. Met de komst van Álvarez en Marin had Veldmate volgens Vermeulen echter niets te maken. “Ik heb begrepen dat de scouting van Ajax deze jongens helemaal niet gebracht heeft. De scouting zegt dat zij ze niet gebracht hebben. Het kan zo zijn dat een technisch directeur er heilig van overtuigd is dat een speler voor Ajax goed is”, aldus Vermeulen.