‘Mijn doel is om daar alles voor te geven, de beslissing is dan aan Koeman’

Bondscoach Ronald Koeman kreeg onlangs te maken met de blessures van Memphis Depay en Donyell Malen en het is zeer de vraag of de twee aanvallers aankomende zomer van de partij zullen zijn op het EK. Wout Weghorst is een van de mogelijke andere kandidaten voor de spitspositie en de goalgetter van VfL Wolfsburg hoopt van de partij te kunnen zijn op het eindtoernooi.

“Het EK is na dit seizoen een belangrijk doel. Ik wil daar heel graag bij zijn”, vertelt hij donderdag in gesprek met de Wolfsburger Allgemeine. “Mijn doel is om daar alles voor te geven, zodat ik kan zeggen: ‘Ik heb zelf niets laten liggen, nu moet de bondscoach beslissen’. Ik zou het mezelf ook nooit vergeven als ik er net een paar procent te weinig aan gedaan had.”

Naast het EK wordt het mogelijk ook om een andere reden een spannende zomer voor Weghorst. De aanvalsleider wisselde in het verleden om de twee jaar van club en is na dit seizoen ook twee jaar actief bij Wolfsburg. De 27-jarige spits sluit een langer verblijf bij die Wölfe echter niet bij voorbaat uit.

“Ik heb natuurlijk mijn dromen, maar ik voel me hier enorm op mijn gemak en krijg hier ook veel erkenning. Ik heb in de zomer een nieuw contract getekend, maar ik ben ook zoals ik ben. Ik wil altijd het hoogst mogelijke bereiken en als er een kans komt om me te verbeteren, zal ik er natuurlijk over nadenken. Dat kan ik niet uitsluiten.”

Naast de Bundesliga zou hij graag nog in een andere topcompetitie willen spelen: “Duitsland en Engeland zijn wat mij betreft altijd de mooiste competities geweest, die ook bij me passen. De Premier League is natuurlijk geweldig, dat zou ik graag een keer mee willen maken. Maar alles moet dan passen. Ik zou natuurlijk ook bij Barcelona willen spelen”, lacht hij. “Wat ik bedoel is: als er iets moois langskomt, kan je erover nadenken. Maar tot nu toe is het totale plaatje bij Wolfsburg perfect geweest. Ik ben hier erg gelukkig.”