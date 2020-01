Ten Hag stak stokje voor vertrek basisklant: ‘Ik ging ermee akkoord’

Joël Veltman herstelde vorig jaar van een zware knieblessure en knokte zich terug in het Ajax-elftal. Dit seizoen is de Oranje-international een vaste waarde in het team van trainer Erik ten Hag en daar had de verdediger op voorhand niet op gerekend. Hij ging er vorig jaar namelijk vanuit dat hij in de zomer zou vertrekken. Een boodschap van Ten Hag veranderde alles voor Veltman.

Nadat vorig seizoen de landstitel en TOTO KNVB Beker werd veroverd, had Veltman zijn pijlen gericht op een vertrek uit Amsterdam. Hij werd gelinkt aan clubs uit Duitsland en Engeland, maar zover kwam het niet. Hij legde de interesse naast zich neer en verlengde zijn contract met een jaar. “Matthijs de Ligt was vertrokken en de trainer had behoefte aan ervaring achterin”, legt Veltman uit op de clubwebsite. “Bovendien deed ik weer lekker mee, het ging goed. Dus hij zei: ‘We willen dat je blijft’. En ja, dat leg je niet naast je neer. Ik ging ermee akkoord, maar dat betekende wel dat ik moest omschakelen. Dat gold ook voor mijn vrouw Naomi en onze familie, die zich al helemaal hadden ingesteld op een vertrek.”

Erik ten Hag voorziet mooie maanden: 'In deze groep zit veel drive en plezier'

Een jaar eerder wilde Veltman ook al weg bij Ajax, maar vlak voor het einde van de competitie liep hij een zware knieblessure op. Hij had in totaal acht maanden nodig om te herstellen en toen hij weer klaar was om aan te sluiten bij de groep, was dat voor hem wel even wennen. “Na acht maanden afwezigheid was terugkomen in het team best gek. De ploeg draaide fantastisch en ik moest ervoor zorgen dat ik zo snel mogelijk kon aanhaken op het hoge niveau. Door kei- en keihard te werken lukte me dat”, aldus Veltman.

Ook sociaal gezien had Veltman even de tijd nodig om zijn plek in het team te vinden. “Het was alsof ik in een nieuwe ploeg terechtkwam en dat voelde vreemd”, vervolgt de 28-jarige Ajacied. “Het duurde een aantal weken voordat ik me niet meer opgelaten voelde en weer voluit kon lachen en kletsen met teamgenoten. Die had ik in die negen maanden daarvoor nauwelijks gesproken. Pas toen ik mee ging trainen konden we weer een band opbouwen."

Ajax-supporters waren in het verleden regelmatig kritisch op Veltman. De centrumverdediger annex rechtsback merkt dat er sinds zijn blessure en rentree anders naar hem gekeken wordt. “De gunfactor is groter, er wordt positiever over me gesproken. Dat voelt natuurlijk lekker. Het draagt bij aan mijn gevoel dat ik sterker terug ben gekomen. Ik voel me sterker dan ooit. Dat is een wisselwerking van mentaal en fysiek. Er zijn echt momenten, kleine persoonlijke overwinninkjes waar ik écht van kan genieten."