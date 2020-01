Barça slaat enorm gat met Real; Ajax ‘rijkste’ club buiten topcompetities

Deloitte publiceert ieder jaar een zogeheten Money League van de rijkste clubs van dat moment en de door het accountantsbureau samengestelde ranglijst heeft in 2020 een nieuwe nummer een. Op de op dinsdag gepubliceerde lijst is Barcelona met een omzet van 840 miljoen euro de nieuwe aanvoerder. De Catalanen lossen daarmee aartsrivaal Real Madrid af en gaan voor het eerst aan kop in de rangschikking.

De Koninklijke staat met een omzet van 757 miljoen wel op de tweede plek en blijft daarmee Manchester United (711 miljoen) voor. Bayern München (660 miljoen) en Paris Saint-Germain (635 miljoen) maken de top vijf voor. Ajax is met een omzet van 199,4 miljoen terug te vinden op de 23e plek en de Amsterdammers zijn daarmee de hoogst genoteerde club buiten de vijf topcompetities LaLiga, de Bundesliga, de Premier League, de Serie A en de Ligue 1. In de top dertig staan verder geen andere Nederlandse clubs.

Het gat tussen de nummer een en twee, 83 miljoen, is nog nooit zo groot geweest als in de editie van dit jaar. Deloitte schrijft de forse toename bij Barcelona, dat vorig seizoen nog een omzet van 713 miljoen noteerde, onder meer toe aan het feit dat de Catalanen in de afgelopen jaren de merchandising en het uitgeven van licenties meer in eigen handen hebben genomen.

Manchester United ging geruime tijd aan kop van de lijst, maar Deloitte verwacht dat the Red Devils volgend jaar de positie van hoogst genoteerde Engelse club weleens zou kunnen verliezen. Sportieve successen blijven al jaren uit voor de club van manager Ole Gunnar Solskjaer en de kans is aanwezig dat Manchester United volgend seizoen opnieuw geen Champions League zal spelen.